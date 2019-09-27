Пт, 27.09.2019
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  • Попрощайтесь: в США наметилась тенденция возврата к иной планировке жилища

Попрощайтесь: в США наметилась тенденция возврата к иной планировке жилища

Кухня-гостиная. Снимок иллюстративный.

ФОТО: KV.EE

Американские маклеры убеждены, что время много лет бывшей в фаворе перепланировки прошло, пишет Postimees.

Новый год уже не за горами, и пришло время подумать, что мы возьмем с собой в будущее, а что оставим в прошлом и о чем с радостью забудем. Есть вещи и решения, которые останутся с нами еще на годы, а есть тренды, которые не стоят того, чтобы держаться за них руками и ногами. Возьмем, к примеру, открытую кухню.

«Похоже, число квартир с кухнями открытой планировки, начинает уменьшаться, - сказала изданию apartmenttherapy.com нью-йоркский маклер Кэтрин Сильвер Смит. - Многие из моих клиентов по ряду причин решили разделить кухню и гостиную».

Прежде всего, людей беспокоит распространяющийся по квартире запах еды. Кроме того, многие собственники недвижимости считают, как это ни парадоксально, что наличие отдельной кухни делает жилище просторнее.

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