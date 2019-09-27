Попрощайтесь: в США наметилась тенденция возврата к иной планировке жилища

Новый год уже не за горами, и пришло время подумать, что мы возьмем с собой в будущее, а что оставим в прошлом и о чем с радостью забудем. Есть вещи и решения, которые останутся с нами еще на годы, а есть тренды, которые не стоят того, чтобы держаться за них руками и ногами. Возьмем, к примеру, открытую кухню.