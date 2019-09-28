До и после: как создать личное пространство в общежитии

Рита Римке, дизайнер интерьера IKEA, говорит, что самая большая проблема в реконструкции общежития - обеспечить каждого личным пространством и найти место для хранения вещей. «В этой комнате общежития был один кухонный стол, за которым и обедали, и занимались три девушки. Если кто-то готовил еду, то другие не могли в это же время готовить домашние задания. Не было никакой приватности, и отсутствовал шкаф для одежды», -говорит Римке. Студентки хранили свои вещи в сумках и картонных коробках.

Все свободное пространство нужно использовать с умом

В сложных условиях важно использовать компактные и функциональные решения. Например, были выбраны кровати из натурального дерева, ящики которых можно использовать для хранения личных вещей. «Для того, чтобы было удобнее заниматься, читать или смотреть фильм, мы выбрали кровать с наклонным изголовьем», - сказала Римке, отмечая, что стоимость кровати всего пара десятков евро. Тем, кто не хочет покупать новую кровать, стоит подумать о приобретении нового наматрасника, чтобы обеспечить гигиену спального места.

Чтобы создать личное пространство, использовались тонкие шторы, которые висели перед каждой кроватью. Рядом с кроватями были размещены высокие книжные полки, где можно хранить те личные вещи, которые нужны чаще остальных. Также использовалось свободное пространство над кроватью, куда были установлены настенные полки и лампа. «Для студентов, проживающих в общежитии, контактная лампа является незаменимым решением, лампу можно перемещать из одного места в другое в зависимости от необходимости хорошего освещения. В среднем, контактная лампа стоит всего несколько евро», - говорит Римке.

Даже в такой тесной комнатке нашли место для небольшого столика на колесах для ноутбука, на котором можно пить кофе, делать домашнее задание и смотреть фильмы. В комнате был создан специальный уголок для ритуалов красоты - зеркало для макияжа с дополнительным освещением от контактной лампы.

Кухонные тележки и складная мебель

Дизайнер интерьера IKEA говорит, что в небольших кухнях стоит заменить шкафы и даже рабочую поверхность на кухонную тележку для удобного хранения посуды, на которую можно положить бамбуковую разделочную доску для приготовления пищи. По словам Римке, в маленьких помещениях лучше использовать мебель, которую можно и сложить, и увеличить. Из-за нехватки места в комнате девушек был только один стул, его заменили на складные стулья, чтобы все могли сидеть одновременно.