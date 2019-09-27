Министр МВД потребовал от полиции отчет о поисках Айвара Рехе

"Министр также считает необходимым, чтобы полиция пересмотрела процедуры, в соответствии с которыми действуют в случае исчезновения людей. Важно, чтобы поиски покрывали все связанные с пропавшим места", - сообщила руководитель отдела коммуникаций МВД Моника Вийдуль.

Сегодня Postimees сообщил, что территорию вокруг дома основательно не проверяли, поскольку пошли навстречу членам семьи, которые не хотели, чтобы по участку ходили посторонние. Руководивший поисками пропавшего Айвара Рехе глава оперативной службы Валдо Пыдер признает, что полиция могла выполнить свою работу лучше. Подробнее читайте здесь.