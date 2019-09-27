МВД хочет предоставить местным самоуправлениям право на использование камер контроля скорости

«Камеры контроля скорости помогают обеспечить безопасность дорожного движения, но в настоящее время они в основном устанавливаются вдоль шоссейных дорог государственного значения», - сказал начальник отдела правопорядка и криминальной политики Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар.

По словам Коммусаара, Министерство внутренних дел хочет расширить сеть камер контроля скорости и дать местному сообществу право голоса в этом вопросе.

"Заодно мы хотим направить некоторые штрафы с используемых местными самоуправлениями камер в местные бюджеты. Это позволит местным самоуправлениям покрывать расходы на приобретение и обслуживание камер контроля скорости, а также вносить больший вклад в безопасность дорожного движения", - объяснил Коммусаар.

К сожалению, превышение скорости в обществе не является столь же порицаемым, как вождение в нетрезвом виде.

"Существует распространенное заблуждение, что превышение скорости допустимо в определенных пределах. Исследования показывают, что снижение средней скорости всего на 1 км/ч снижает риск ДТП на 3%. Если исходить из проведенного в Эстонии исследования влияния камер контроля скорости, то после внедрения камер число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми упало на целых 13 процентов", - сказал Коммусаар.

«Эти факты показывают, что камеры контроля скорости являются одним из способов повышения безопасности дорожного движения, и для этого мы привлекаем и местные самоуправления», - подчеркнул он.

Чиновник добавил, что местным властям также планируется предоставить больше прав для поддержания общественного порядка.

"Например, в отношении человека, лежащего на улице, муниципальный сотрудник правоохранительных органов в настоящее время не может проверить, находится ли тот в состоянии алкогольного опьянения или болен", - сказал представитель МВД, добавив, что для этого муниципальный чиновник должен вызывать скорую помощь или полицию.

По словам Коммусаара, решение такого дела требует неоправданного количества времени и ресурсов нескольких учреждений.

"В Таллинне в среднем каждый месяц для протрезвления в полицию доставляется от 400 до 600 человек. На наш взгляд, местное самоуправление могло бы иметь право прийти на помощь в таких случаях".