Катастрофа «Эстонии» оставила след в душе балтийских народов и мировой безопасности на море.

Крупнейшая морская катастрофа на Балтике в мирное время изучена вдоль и поперек, но стопроцентного единодушия относительно выводов следствия нет до сих пор. Сколько в современном мире остается места для неизвестности? Наступит ли с годами примирение? Катастрофу «Эстонии», унесшую в морскую могилу, 852 жизни как тень сопровождает отсутствие окончательного решения, в которое верили бы. Даже спустя 25 лет после той роковой ночи.

Больших вопросов сразу несколько. Что делать в ситуации, когда команды экспертов местами так расходятся относительно важных нюансов крупной катастрофы? Как на самом деле расходятся мнения затронутых трагедией людей относительно обеспечения покоя места захоронения или дальнейшего расследования? Когда можно будет сказано, что расследовали уже достаточно? И что самое курьезное – может ли расследование рассеять подозрения до конца?

Окончательный доклад, написанный рабочей группой из эстонских, финских и шведских экспертов, т.е. так называемой JAIC, представляет собой основательный научный анализ, который до сих пор является официальной оценкой трех стран, данной произошедшему. Последовавшее за этим десятилетие было не слишком милостиво к этому докладу.

После того как долгое время распространялись слухи, старший чиновник шведской таможни признался в 2004 году, что на «Эстонии» перевозили шведскую военную технику. С большим трудом следователям разных стран удалось установить, что в ночь катастрофы перевозки не осуществлялись, но это дало благодатную почву для противоречивых теорий гибели. В первую очередь, что под лежащей на морском дне «Эстонией» - дыра, вызванная взрывом.

Доказательств взрыва нет

Еще на стадии слухов, нарушив в 2000-м и 2001-м годах покой «Эстонии» в ходе нескольких погружений, немецкая журналистка Ютта Рабе и американский миллионер Грегг Бемис не обнаружили на корпусе корабле ни одного доказательства взрыва. Хотя на детали, снятой с корпуса, как утверждалось, были найдены следы взрыва, впоследствии анализ следователей-самоучек был признан ошибочным. Близким это принесло некоторое успокоение, но погружения без разрешения не остановили распространение теорий о дыре в корпусе. А именно, попытка водолазов Раюе и Бемиса завершилась именно в том месте, откуда можно было бы, продвигаясь дальше, подтвердить или опровергнуть версию.

Сомнения посеял и расследовавший дело в 2005-2009 годах по приказу правительства спецпрокурор Маргус Курм. Он изучил отчеты двух международных научных групп, подготовленных в этот же период по заказу шведского государства, и несколько поставленных правительством вопросов.

Подобно окончательному рапорту JAIC, эти доклады сводились к тому, что наиболее вероятной причиной катастрофы стало разрушение креплений визора. В то же время на основании моделей выяснилось, что «Эстония» не могла затонуть за такое короткое время, если бы вода не проникла в закрытые помещения корабля под автомобильной палубой. Как и почему это могло случиться – делит экспертов на два лагеря. Наряду с несколькими возможными вариантами, нельзя исключать и дыру в днище корабля.

Курм и десять лет спустя считает, что не каждую мелочь относительно гибели «Эстонии» обязательно расследовать заново, чтобы подтвердить истину, но необходимо осуществить контрольное погружение, от которого страны до сих пор отказывались. «Если мы получим ответ на этот вопрос, я думаю, во многом придет и успокоение», - сказал он на этой неделе в передаче «Suud puhtaks».

Тяжба с государством

О сомнениях, сопровождающих годовщину гибели «Эстонии», можно было бы и забыть, если бы Эстония не оказалась перед очередной тяжбой. В 2016 году организация SEA, объединяющая шведских потерпевших от катастрофы, отправила премьер-министру Таави Рыйвасу ряд пояснений с просьбой, чтобы правительство вновь озвучило свою позицию по возобновлению расследования гибели «Эстонии». После затянувшегося пинг-понга между государственными ведомствами организации ответил министр юстиции Урмас Рейнсалу, по мнению которого в заявлении шведов не было таких новых обстоятельств, которые дали бы основания для этого.

В этот вторник Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен обжаловали ответ Рейнсалу в административном суде. Они считают, что у министра юстиции не было права отвечать от имени правительства и избегать тем самым обязанности правительства отвечать. Истцы хотят теперь, чтобы суд обязал правительство возобновить расследование.

«Если это не удастся, мы хотим обязать правительство отвечать. Но правительство не может дать обоснованного ответа, не вникая в суть, - пояснила представляющий истцов адвокат Пирет Бланкин. – Мы ждем, что ответ будет от имени правительства вместе с обоснованиями, почему тот или иной момент не учитывается. По нашему мнению, это должно быть оформлено как распоряжение кабинета министров».

Свое письмо в поддержку борьбы шведов прислало и объединяющее эстонских потерпевших MTÜ Memento Mare, которых консультирует бывший прокурор Курм. Если ходатайство будет иметь успех в суде, правительство должно будет сформировать свою точку зрения. Суд примет решение по этому делу 24 октября.

В зависимости от точки зрения, существует одновременно риск разбередить раны или пробудить надежды. Политики по обе стороны Балтийского моря в связи с этим весьма осторожны. Но если они ничего не решат, тень сомнения так и будет висеть над этим делом и следующую четверть века.

25 лет в поисках истины 28 сентября 1994 – Паром «Эстония» затонул в Балтийском море. 2 октября 1994 – Впервые в качестве причины катастрофы названо разрушение креплений визора. Февраль 1995 – Останки судна по соглашению Финляндии, Швеции и Эстонии объявлены местом захоронения. К дополнительному протоколу присоединились большинство прибалтийских стран, за исключением Германии. Апрель 1996 – По инициативе Швеции останки планировалось накрыть бетоном, чтобы предотвратить мародерство. После того как в море было вылито несколько тонн песка, деятельность была прекращена под давлением близких. Окончательный отчет о гибели "Эстонии" с приложениями. ФОТО: Madli Vitismann Декабрь 1997 – Международная комиссия JAIC, расследующая гибель парома, сочла в окончательном докладе, что причиной крушения стало разрушение креплений визора «Эстонии». Ютта Рабе ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/EMF 2000-2001 – К корпусу «Эстонии» трижды спускались водолазы под руководством немецкого журналиста Ютты Рабе и американского миллионера Грегга Бемиса. В корпусе не было обнаружено дыры, но на вырезанном куске металла в лаборатории якобы были обнаружены следы взрыва. Der Spiegel установил впоследствии, что результат экспертизы на самом деле был обусловлен тем способом, которым был обработан металл при постройке судна. Декабрь 2006 – Бывший сотрудник шведской таможни признался, что в 1994 году на «Эстонии» перевозили военную технику. Сформированная в Госсуде особая комиссия установила, что ведомства эстонского государства об этом не знали. Март 2005 – февраль 2009 – Комиссия госпрокурора Маргуса Курма представила правительству четыре отчета. В них было установлено, что непосредственно накануне катастрофы на «Эстонии» дважды перевозили шведскую военную технику. Наиболее вероятной причиной катастрофы по-прежнему называлось разрушение визора, но, не обследовав корпус, невозможно было опровергнуть утверждения о дыре в корпусе парома. Март 2008 – Отчет, заказанный шведским правительством у консорциума SSPA, повторил вывод о том, что «Эстония» затонула из-за разрушения креплений визора, но затопление началось на 10 минут раньше того времени, которое называлось в отчете JAIC. Маргус Курм ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS Апрель 2008 – Отчет, заказанный шведским правительством у консорциума HSVA, еще раз показал, что причиной гибели стало разрушение визора, однако время начала катастрофы было указано на 14 минут раньше. 19 июля 2019 – После 17 лет процесса французский суд отклонил иск потерпевших по делу «Эстонии» против судовой верфи Meyer и классификатора Bureau Veritas, поскольку доказательств в пользу ошибки строителя было недостаточно. 23 сентября 2019 – Финская погранохрана обнаружила на месте гибели «Эстонии» немецкое судно водолазной поддержки со съемочной группой и подводным роботом. 24 сентября 2019 – В Таллиннском административном суде начался процесс по иску организации, объединяющей шведских близких с «Эстонии», в связи с ответом министра юстиции Урмаса Рейнсалу от 2016 года, в котором отказывалось от повторного расследования гибели «Эстонии».

Представитель близких: сейчас важнее всего социальная поддержка Райво Хеллерма, руководитель Estonia MTÜ. ФОТО: Erik Tikan Около десяти человек, близко связанных с погибшими на «Эстонии», до сих пор не оправились от удара, говорит руководитель MTÜ Memento Mare Райво Хеллерма. - Во вторник Таллиннский административный суд приступил к рассмотрению иска организации, объединяющей шведских близких, к эстонскому государству, в котором ходатайствуют о возобновлении расследования гибели «Эстонии». Вы направили письмо в поддержку этого от лица 96 членов эстонского общества. Почему? - Потому что есть неясности. Мы поддержали сейчас заявление шведов, поскольку что-то по-прежнему свербит. Официальный рапорт был не сильно против шерсти, но есть некоторые неясности. Ситуация несколько изменилась в начале 2000-х, когда расследование обстоятельств гибели «Эстонии» больше перешло в руки эстонского государства, чем было во времена катастрофы. Когда в этом году появилась такая возможность, мы ее поддержали. То же сделало и шведское объединение. - Сколько здешних людей, переживших гибель «Эстонии», и их близких хотят нового обследования корпуса и сколько говорят, что это не нужно? - Чисто предположительно скажу, что две трети могли бы поддержать дальнейшее расследование и треть нет – но это всего лишь мнение. Среди нас были и весьма убежденные сторонники результатов рапорта следствия, но число сомневающихся, скорее, его превышает. В связи с парижским процессом, где этим летом было принято решение в 370 страниц, мы снова пообщаемся с близкими и спросим об их мнении. Основной целевой группой нашего MTÜ в последнее время были родители погибших как группа, находящаяся в самом отчаянном положении. Политические амбиции на сегодняшний день сняты с повестки дня, остались только психологическая помощь и социальная сторона. Ясно, что люди уже довольно стары. - Шведы не скрывают, что они возлагали надежды на нынешнюю политическую ситуацию в Эстонии – здесь кажется более вероятным возобновление следствия. Есть ли у вас какие-либо свидетельства того, что политики могут захотеть это поддержать? - В какой-то мере это сигнализирует о том, что в свое время (2005-2009) правительство попросило и дало полномочия прокурору Марусу Курму. Тогда у него была сильная политическая поддержка. Сейчас нам не удалось даже начать с кем-то это обсуждение. - Возможно, этих аргументов было недостаточно? Например, правительство Андруса Ансипа не сочло, что обнаруженного в рапортах Курма достаточно для того, чтобы требовать нового международного расследования. - Что отчасти отвечало истине. Просто при обработке имеющейся информации не смогли найти ничего нового. Занимались в основном обнаружением противоречий. Местами я готов понять правительства – никакой революции это расследование не произвело. Ожидания были несколько выше, но Курм столкнулся со всевозможными препятствиями. - Что для жертв означает то, что и 25 лет спустя причины гибели парома по-прежнему окутаны флером сомнений. Заставит ли время смириться с положением? - Окончательно застряли в этой катастрофе чуть менее десяти процентов близко связанных с гибелью парома людей. Они разбились и не оправились по сей день. Другие продолжают жить. Я воспринимаю это уже не так сложно – для меня и ближайшего актива вопросы, всплывающие вновь по случаю круглых дат, больше не столь болезненны. - Как эстонские близкие относятся к покою захоронения «Эстонии» и его нарушению? В этот понедельник немецкие документалисты вновь отправили к останкам корабля подводного робота для съемок. - Ясно, что даже спустя 25 лет картина под водой все еще такая, какая есть. Но я не могу принимать покой могилы за абсолют. Если это профессионально проведенное расследование, служащее какой-то цели, наша организация не станет слишком страдать из-за могильного покоя. С современными средствами все это должно быть проще, дешевле и реальнее.