Плата за обучение для всех. В Тартуском университете вынашивается план, как заработать денег

В страдающем от нехватки денег Тартуском университете обсуждается возможность введения универсальной платы за обучение, которая может обойтись каждому студенту в примерно 1000 евро в год, пишет Postimees.
Тартуский университет (ТУ) взял в свои руки инициативу, чтобы протолкнуть закулисную идеюначать брать плату за обучение со всех студентов, а также по возможности обсудить ее с общественностью и студенчеством.
Жить по-прежнему больше нельзя. Все активнее об этом размышляют и в сенатах других университетов, параллельно прощупывая реакцию студентов: что будет, если начать брать со всех понемногу, а не много с некоторых, как это было прежде, до реформы высшего образования. Руководство от образования ссылается на то, что, по оценке экспертов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) от 2007 года, такая система лучше всего подходит Эстонии.
По словам проректора по учебной части ТУ Ауне Валк, мяч в руках государства, у которого есть три направления, куда его подать. Во-первых, добавить денег в высшее образование, чтобы выполнить договоренности между вузами и государством, согласно которым финансирование должно идти в ногу с ростом средней зарплаты и потребительским индексом. Вторая возможность – попросить денег у частного сектора, то есть у учеников. И третья – сократить весь сектор: закрыть какие-то факультеты, понизить качество преодавания, принимать меньше студентов. Валк сказала, что если бы каждый студент платил университету по 100 евро в месяц или около 1000 евро в год, это принесло бы вузу дополнительно около 25 процентов средств, которые покрыли бы почти половину недостающего финансирования.
Ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо, который будучи министром образования от партии «Отечество» в 2013 году являлся активистом идеи бесплатного высшего образования, готов пойти с идеей введения общей платы за обучения еще дальше: «Если эта сумма слишком маленькая, система съест деньги студентов. Функциональным решением, как мне кажется, были бы 3000 евро, 1000 евро может быть низшей ставкой».
И Аавиксоо подчеркивает, что если мы не сможем продолжить при модели бесплатного образования, придется найти новое решение. Академическая верхушка Эстонии в унисон твердит, что страны, где удается поддерживать бесплатное высшее образование, выделяют на это 1,5 процента от ВВП, а Эстония, если продолжит нынешнюю тенденцию, свалится до 0,5 процента от ВВП. Такую же сумму выделяет Великобритания, где студенты должны вносить большую плату за обучение. Валк говорит, что единственной страной в Европе, где высшее образование можно получить бесплатно, а государство вкладывает в это еще меньше Эстонии, является Греция: «Я не уверена, что там учат хорошо».
Подчеркивается, что выделенные государством на 2020 год пяти миллионов евро хватит лишь на то, чтобы справиться в течение одного года с давлением от зарплат, но не предложил какого-то долгосрочного решения с точки зрения бюджетной стратегии. Ректор Университета естественных наук Майт Классен (Партия реформ) отметил, что эти деньги, конечно, помогут поднять средненькие зарплаты преподавателей, но в университетах много вспомогательного персонала, давление от зарплат которых также является серьезной проблемой.
Поиск поддержки
Для того чтобы университеты могли брать со студентов плату за обучение, нужно изменить закон, поэтому для идеи ищут политическую поддержку. Согласно решению о бесплатном высшем образовании, действующем с 2013 году, требовать плату за обучение можно лишь в особых случаях: например, у студентов с частичной нагрузкой, или у тех, кто учится по англоязычной программе. Аавиксоо считает, что при нынешнем правительстве есть надежда внести изменения: «Под инициативу Центристской партии начать общие налоговые дебаты подходит и предоставление общественных услуг, в том числе, образование. Если нынешнее правительство начнет обсуждение финансирования общественного сектора, будет проще обсудить и финансирование высшего образования».
Но министр образования Майлис Репс (Центристская партия) охлаждает его пыл. Когда в 2013 году университетам запретили брать плату за обучение, им дали больше денег, чем они потеряли, сказала она: «Им дали их при условии, что они проведут определенные реформы. Они не особо смогли сократить дублирование и не приняли сложные решения в отношении всех людей, не оптимизировались». Репс говорит о том, что университеты должны были искать возможности сокращения расходов.
Министр признала, что и государству нужно делать то, что оно пообещало: «Я лично поддерживаю, чтобы государство дотировало вузы с административными договорами, а они продолжали работать так, как сейчас. Государство должно добавить деньги согласно договоренностям, а они должны пересмотреть свои расходы».
Бонус от дублирования
По словам проректора по учебной части Таллиннского университета Прийта Рейска, в этом вузе возможность введения платы за обучение предметно не обсуждали, но, как заверил он, крайне необходимо, чтобы дебаты об увеличении самофинансирования студентов прошли и здесь, поскольку незаметно, что государство готово само поднять данную тему: «Если система останется неизменной, то бесплатного высшего образования будет оставаться все меньше, поскольку мы постоянно его сворачиваем: сокращая как перечень специальностей, так и выбор учебных программ».
Рейска сказал, что сам он считает, что при каждой системе должно оставаться какое-то количество студентов, которые могли бы учиться бесплатно. Недочетом единой платы за обучения, как он думает, является то, что некоторые студенты будут чувствовать себя неуверенно, если единственной их возможностью получения высшего образования станет учебный кредит.
«В то же время и нынешнее образование не является полностью бесплатным: платят же студенты с частичной нагрузкой и те, кто не может на сто процентов выполнить свою учебную программу. Нынешнее бесплатное высшее образование дает образование меньшему количеству людей, чем если бы мы могли параллельно давать образование за плату».
Он не согласен с позицией Репс по поводу того, что возможность получения одной и той же специальности в разных местах – это дублирование: «В любой другой сфере деятельности за монополию сажают в тюрьму. Дублирование лишь при определенных условиях плохо, например, при слишком дорогом обучении медицине, иначе пришлось бы дотировать и конкурента». По словам Рейска, единственными, кто может инициировать такие дебаты в обществе, являются сами студенты: «Проблемы ученых не интересуют никого, но голоса студентов могли бы быть услышаны. Они могут заставить государство увеличить финансирование, поскольку они напрямую страдают от его нехватки».
Студенты настроены скептически
Председатель студенчества Тартуского университета Аллан Аксийм крайне критически относится к идее введения платы за обучение в вузах, поскольку за ней нет ни одного анализа влияния, которого он ждет от государства как можно скорее.
«С точки зрения государства, вопрос в том, насколько доступным должно быть высшее образование. И где студенты должны взять 1000 евро, чтобы отдать их вузу? Переделка системы учебных кредитов требует от государства таких затрат, что это настолько же дрого, как прибавить денег университетам», - считает Аксийм.
Он говорит и об опасности попасть в ту же ловушку, в которой оказалась Британия, где сначала также ввели низкую плату за обучение, но каждый раз, когда у государства просили дополнительных средств на высшее образование, поступали советы брать больше денег со студентов, и таким образом постепенно начало возникать образовательное расслоение.
По словам Аксийма, плюсы и минусы единой платы за обучения под руководством Валка обсуждают в Тартуском университете уже с весны. Последнее жаркое обсуждение прошло в понедельник. Аксийм сказал, что хотя студенты со вполне понятной осторожностью относятся к введению платы, другие решения звучат еще более утопично.
Валк отметила, что единая плата за обучение, конечно, предполагает создание системы учебного кредита с более разумными процентами, чем сейчас. Она добавила, что говорят и о той угрозе, что при введении платы за обучение здесь студенты скорее начнут уезжать учиться за рубеж, но если качество образования в Эстонии рухнет, эта угроза окажется еще больше.
По словам руководителя отделения высшего образования Министерства образования Маргуса Хайдака, введение платы за обучение, как кажется вузам, достаточно быстро принесло бы нужные дополнительные средства, но государство должно нести больше расходов, чем сейчас, чтобы выстроить механизм компенсации платы за обучение для тех, кто не может платить.
«Новый порядок должен вводиться для новых поступающих постепенно, но, вероятнее всего, количество поступающих сократится, а в итоге - и количество студентов. В то же время, согласно прогнозам, потребность в специалистах с высшим образованием постоянно растет: почти у половины будущих работников должно быть высшее образование», - сказал Хайдак.
Кроме того, что обеспокоенность вызывает общий доступ к высшему образованию, по словам Хайдака, возникает вопрос, как пробудить интерес у студентов к тем специальностям, которые по тем или иным причинам уже сейчас являются непопулярными. Анализ возможностей финансирования высшего образования будет готов в Министерстве образования в ноябре.
Репс: единая плата за обучение дополнительных средств не принесет
Хотя поначалу может показаться, что это сработает, в действительности единая плата за обучение дополнительных средств не даст, сказала министр образования Майлис Репс.
Если плата за обучение будет достаточно низкой, чтобы не ограничивать доступность образования, государству, по словам Репс, нужно сразу создать механизм компенсации для тех, кто не может платить, и для тех, кто учится на нужных государству специальностях. Опыт других стран показывает, что в первые пять-семь лет такая система выводит деньги, добавила она.
«В действительности ТУ хочет брать деньги там, где им нравится, то есть по сути вернуться к системе, которая действовала до 2013 года. Это Министерство образования, конечно, не поддержит, поскольку на популярных специальностях, которые в таком объеме государству не нужны, они просто продают дипломы, а для тех сфер деятельности, где имеется нехватка рабочих рук, молодых людей не найти», - сказала она.
По словам Репс, университеты просто не готовы сокращать свои расходы: «Некоторые специальности, например, бизнес-управление или общественное администрирование больше не нужны в таких объемах. Но их не сокращают, поскольку они популярны среди молодых людей».