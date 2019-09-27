Плата за обучение для всех. В Тартуском университете вынашивается план, как заработать денег

Студенты настроены скептически

Председатель студенчества Тартуского университета Аллан Аксийм крайне критически относится к идее введения платы за обучение в вузах, поскольку за ней нет ни одного анализа влияния, которого он ждет от государства как можно скорее.

«С точки зрения государства, вопрос в том, насколько доступным должно быть высшее образование. И где студенты должны взять 1000 евро, чтобы отдать их вузу? Переделка системы учебных кредитов требует от государства таких затрат, что это настолько же дрого, как прибавить денег университетам», - считает Аксийм.

Он говорит и об опасности попасть в ту же ловушку, в которой оказалась Британия, где сначала также ввели низкую плату за обучение, но каждый раз, когда у государства просили дополнительных средств на высшее образование, поступали советы брать больше денег со студентов, и таким образом постепенно начало возникать образовательное расслоение.

По словам Аксийма, плюсы и минусы единой платы за обучения под руководством Валка обсуждают в Тартуском университете уже с весны. Последнее жаркое обсуждение прошло в понедельник. Аксийм сказал, что хотя студенты со вполне понятной осторожностью относятся к введению платы, другие решения звучат еще более утопично.

Валк отметила, что единая плата за обучение, конечно, предполагает создание системы учебного кредита с более разумными процентами, чем сейчас. Она добавила, что говорят и о той угрозе, что при введении платы за обучение здесь студенты скорее начнут уезжать учиться за рубеж, но если качество образования в Эстонии рухнет, эта угроза окажется еще больше.

По словам руководителя отделения высшего образования Министерства образования Маргуса Хайдака, введение платы за обучение, как кажется вузам, достаточно быстро принесло бы нужные дополнительные средства, но государство должно нести больше расходов, чем сейчас, чтобы выстроить механизм компенсации платы за обучение для тех, кто не может платить.

«Новый порядок должен вводиться для новых поступающих постепенно, но, вероятнее всего, количество поступающих сократится, а в итоге - и количество студентов. В то же время, согласно прогнозам, потребность в специалистах с высшим образованием постоянно растет: почти у половины будущих работников должно быть высшее образование», - сказал Хайдак.

Кроме того, что обеспокоенность вызывает общий доступ к высшему образованию, по словам Хайдака, возникает вопрос, как пробудить интерес у студентов к тем специальностям, которые по тем или иным причинам уже сейчас являются непопулярными. Анализ возможностей финансирования высшего образования будет готов в Министерстве образования в ноябре.

Репс: единая плата за обучение дополнительных средств не принесет

Хотя поначалу может показаться, что это сработает, в действительности единая плата за обучение дополнительных средств не даст, сказала министр образования Майлис Репс.

Если плата за обучение будет достаточно низкой, чтобы не ограничивать доступность образования, государству, по словам Репс, нужно сразу создать механизм компенсации для тех, кто не может платить, и для тех, кто учится на нужных государству специальностях. Опыт других стран показывает, что в первые пять-семь лет такая система выводит деньги, добавила она.

«В действительности ТУ хочет брать деньги там, где им нравится, то есть по сути вернуться к системе, которая действовала до 2013 года. Это Министерство образования, конечно, не поддержит, поскольку на популярных специальностях, которые в таком объеме государству не нужны, они просто продают дипломы, а для тех сфер деятельности, где имеется нехватка рабочих рук, молодых людей не найти», - сказала она.

По словам Репс, университеты просто не готовы сокращать свои расходы: «Некоторые специальности, например, бизнес-управление или общественное администрирование больше не нужны в таких объемах. Но их не сокращают, поскольку они популярны среди молодых людей».