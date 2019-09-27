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Чемпионат мира по тяжелой атлетике эстонским спортсменам не удался

Март Сейм

ФОТО: Kristjan Teedema

В Таиланде завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике. Эстонским спортсменам ни одной медали домой доставить не удалось.

Март Сейм, которого весь сезон преследовали травмы, показал 18-й результат, набрав в сумме 400 килограмм в категории супертяжей. Победу одержал с мировым рекордом Лаша Талахадзе из Грузии, показавший результат 484 килограмм. После ЧМ Сейм планирует готовиться к Олимпиаде в Токио, но для этого надо выполнить норматив и подлечиться - нашего супертяжа в ближайшее время ждет операция.

Лехо Пент в категории до 102 килограмм занял 15-е место, подняв вес в сумме 346 килограмм, уступив победителю, Евгению Тиханцову из Белоруссии, 52 килограмма.

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