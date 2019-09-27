Чемпионат мира по тяжелой атлетике эстонским спортсменам не удался

Март Сейм, которого весь сезон преследовали травмы, показал 18-й результат, набрав в сумме 400 килограмм в категории супертяжей. Победу одержал с мировым рекордом Лаша Талахадзе из Грузии, показавший результат 484 килограмм. После ЧМ Сейм планирует готовиться к Олимпиаде в Токио, но для этого надо выполнить норматив и подлечиться - нашего супертяжа в ближайшее время ждет операция.