Снизили цену в 100 раз: Prisma нашла оригинальный способ извиниться перед всеми посетителями магазина

Поскольку в магазинах Prisma в торговом центре Rocca al Mare и в Ласнамяэ сейчас проходят ремонтные работы, Prisma решила, что все горячие напитки (кофе, какао и бульон) из автомата вместо одного евро будут стоить один цент, передает портал Geenius.

В Rocca al Mare Prisma предложение будет действовать до конца ноября, а в ласнамяэской — до конца следующей недели.