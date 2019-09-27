Пт, 27.09.2019
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  • Снизили цену в 100 раз: Prisma нашла оригинальный способ извиниться перед всеми посетителями магазина

Снизили цену в 100 раз: Prisma нашла оригинальный способ извиниться перед всеми посетителями магазина

Sikupilli Prisma

ФОТО: Mihkel Maripuu

Prisma нашла необычный способ компенсировать посетителям двух магазинов возможные неудобства, связанные с ремонтными работами.

Поскольку в магазинах Prisma в торговом центре Rocca al Mare и в Ласнамяэ сейчас проходят ремонтные работы, Prisma решила, что все горячие напитки (кофе, какао и бульон) из автомата вместо одного евро будут стоить один цент, передает портал Geenius.

В Rocca al Mare Prisma предложение будет действовать до конца ноября, а в ласнамяэской — до конца следующей недели.

Стоит учитывать, что просто взять кофе за один цент нельзя, для участия в кампании к горячему напитку надо купить что-то еще.

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