Нарвитянин, вернувшийся на родину после жизни в Лондоне и Токио: в Нарве много возможностей, которых местные не видят

“Я это было прикольно! К своей школе ты привыкаешь, а когда приходишь в новую - ты там как суперзвезда. Мне нравилась эта динамика, постоянно было что-то новое. Иногда эти школы были в Токио, иногда нужно было два часа ехать на поезде”.

Деревня размером с город

После года работы в Японии Александр Бичков снова неожиданно переехал - в Малайзию.

“Мой бизнес-партнер живет в Малайзии, - рассказал Александр. - Он открыл английский языковой центр, и просил моей помощи. Я уехал в Малайзию, поднимать этот центр на ноги”.

В Малайзии Александр проработал семь месяцев и, запустив работу языкового центра, вернулся обратно в Японию. Теперь не в гигантский Токио, а, по настоянию компании, в деревню в префектуре Нагано с непроизносимым названием.

“Японская деревня… Там было 12 или 16 тысяч человек - я точно не помню, - рассказал Александр. - По японским меркам это деревня, хотя, может, ее просто забыли переименовать в город. Я очень рад, что сказал тогда “да”. Деревня была в долине, справа и слева были горы и рисовые поля… Я жил на пятом этаже, и мой балкон выходил на горы. Это было очень круто! Там я прожил три года”.

В японской деревне Александр начал работать над следующим своим стартапом - над интерактивной платформой для образования Origami Platform.

“Мы пытаемся сделать обучение интерактивным, чтобы было интересно ученику, а не так, что ты просто тыкаешь пальцем на страницу или смотришь какое-то видео”, - рассказала Александр.

Кроме школы, Александр преподавал еще в одной компании, и теперь развивал уже две собственные компании. Четыре работы для одного человека оказалось многовато.

“Я стал очень мало спать, по четыре-пять часов. Я не мог так долго выдержать. Продержался год, но решил уйти из школы. Это было очень сложно. Я подготовил речь на японском языке - мне помог друг. Я перед всей школой ее читал. Там было примерно 500 учеников, кто-то плакал, кто-то надо мной смеялся - наверное из-за акцента. Или из-за того, что я сам плакал. Было очень сложно сдерживать слезы, тяжело было прощаться и с учителями, и с учениками… Но все-таки я ухал. И я уехал обратно - не в Лондон, а в Нарву”.

Почему в Нарву, а не в Лондон?

В родной город Александр вернулся в мае прошлого года.

“Многие люди не понимают, почему я сделал этот выбор, - объясняет Александр. - Но в Лондоне просто уже всё есть. Если я что-то начну в Лондоне, окажется, что оно там уже есть. Лондону уже ничего не нужно. И я решил свой стартап продолжить здесь, в Эстонии”.