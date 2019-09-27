Нарвитянин, вернувшийся на родину после жизни в Лондоне и Токио: в Нарве много возможностей, которых местные не видят

Александр Бичков родился в Нарве, но уехал с родителями в Лондон в 12-летнем возрасте. В Англии семье пришлось начинать всё сначала - работодатели не признавали советский диплом отца, поначалу не было вида на жительство. Но Александр окончил школу, университет, работал по найму и развивал свой бизнес в Великобритании, Японии, Малайзии. Теперь, к удивлению многих друзей, он вернулся жить и работать в родной город.
Вытащить японца из панциря
“Было неизвестно, что будет потом, - рассказывает Александр о начале своей жизни в Англии. - Мы раз пять переезжали. Потом в Англии прошла своеобразная амнистия, и семьи с детьми получили вид на жительство. Нам повезло, мы попали под эту амнистию, и всё стало гораздо легче”.
Пока учился Александр, переучиваться заново пришлось и его отцу. Но с годами всё наладилось. Александр окончил университет Брюнеля в Западном Лондоне по специальности мультимедийные технологии и дизайн.
Еще в университете он начал работать над своим первым стартапом, который назвал IckyPen.
“Это компания, в которой мы делаем для детей интерактивные книги-приложения для планшетов и смартфонов”, - говорит он.
Сейчас в магазинах приложений доступно пять приложений этой компании, еще несколько находятся в работе. Это веселые обучающие программы для самых маленьких. Неожиданно для создателей, большую популярность приложения получили у детей с аутизмом и другими схожими расстройствами.
Также в университете Александр начал преподавать английский в свободное время. Язык он освоил еще в Нарве, и в Англии стал учить английскому... японцев.
“Я преподавал не каждый день, даже не каждый месяц, но самый интенсивный период был, когда в Лондон, в наш университет приезжали студенты из Японии, - рассказывает Александр. - Неделю мы с ними жили, разговаривали, ходили на экскурсии и пытались, как это сказать по-русски, вытащить их из панциря, к которому они привыкли. Японцы сами по себе очень стеснительные, довольно тихие люди, поэтому одной из наших задач было вытащить их из этого состояния. Я многому научился, начал понимать японцев, понимать, как они думают. Это было очень интересно, поэтому я продолжал эту работу каждое лето, даже когда после университета пошел работать в рекламное агентство дизайнером”.
Как дизайнер стал учителем
В одном, затем в другом рекламном агентстве Александр работал всего года два. Работал много, задерживался вечерами, но в один прекрасный день подумал, зачем ему всё это нужно? И он устроился учителем английского языка в компанию, которая обеспечивает преподавателями японские государственные школы.
“Это самый большой частный провайдер учителей в Японии. Они подписывают контракт со школами и отправляют в них учителей”, - объяснил Александр.
Работодателем в этом случае выступает не школа, а частная компания, и для иностранного учителя в незнакомой стране это оказывается проще.
“Решение переехать в Японию было, наверное, самым лучшим решением, которое я принял в жизни, - считает Александр. - Это изменило мою жизнь”.
Рабочий график был неплотным, Александр работал в своей школе два или три дня в неделю, поэтому компания постоянно отправляла его вести уроки в другие школы. Так нарвитянин из Лондона успел поработать примерно в 60 разных японских школах.
“Я это было прикольно! К своей школе ты привыкаешь, а когда приходишь в новую - ты там как суперзвезда. Мне нравилась эта динамика, постоянно было что-то новое. Иногда эти школы были в Токио, иногда нужно было два часа ехать на поезде”.
Деревня размером с город
После года работы в Японии Александр Бичков снова неожиданно переехал - в Малайзию.
“Мой бизнес-партнер живет в Малайзии, - рассказал Александр. - Он открыл английский языковой центр, и просил моей помощи. Я уехал в Малайзию, поднимать этот центр на ноги”.
В Малайзии Александр проработал семь месяцев и, запустив работу языкового центра, вернулся обратно в Японию. Теперь не в гигантский Токио, а, по настоянию компании, в деревню в префектуре Нагано с непроизносимым названием.
“Японская деревня… Там было 12 или 16 тысяч человек - я точно не помню, - рассказал Александр. - По японским меркам это деревня, хотя, может, ее просто забыли переименовать в город. Я очень рад, что сказал тогда “да”. Деревня была в долине, справа и слева были горы и рисовые поля… Я жил на пятом этаже, и мой балкон выходил на горы. Это было очень круто! Там я прожил три года”.
В японской деревне Александр начал работать над следующим своим стартапом - над интерактивной платформой для образования Origami Platform.
“Мы пытаемся сделать обучение интерактивным, чтобы было интересно ученику, а не так, что ты просто тыкаешь пальцем на страницу или смотришь какое-то видео”, - рассказала Александр.
Кроме школы, Александр преподавал еще в одной компании, и теперь развивал уже две собственные компании. Четыре работы для одного человека оказалось многовато.
“Я стал очень мало спать, по четыре-пять часов. Я не мог так долго выдержать. Продержался год, но решил уйти из школы. Это было очень сложно. Я подготовил речь на японском языке - мне помог друг. Я перед всей школой ее читал. Там было примерно 500 учеников, кто-то плакал, кто-то надо мной смеялся - наверное из-за акцента. Или из-за того, что я сам плакал. Было очень сложно сдерживать слезы, тяжело было прощаться и с учителями, и с учениками… Но все-таки я ухал. И я уехал обратно - не в Лондон, а в Нарву”.
Почему в Нарву, а не в Лондон?
В родной город Александр вернулся в мае прошлого года.
“Многие люди не понимают, почему я сделал этот выбор, - объясняет Александр. - Но в Лондоне просто уже всё есть. Если я что-то начну в Лондоне, окажется, что оно там уже есть. Лондону уже ничего не нужно. И я решил свой стартап продолжить здесь, в Эстонии”.
Нарву Александр видит не такой, как люди, постоянно живущие здесь:
“Мне показалось, что в Нарве много возможностей - из-за того, что здесь мало кто успел что-то сделать. Самое интересное, что местные люди не видят этих возможностей и не ценят свой город. Не все конечно - я встречал много людей, которые за Нарву обеими руками, и ногами тоже.
Я думал, что начну работать здесь, дам другим возможность развиваться вместе со мной и создам какой-то резонанс. Сейчас я работаю с прежними компаниями и плюс еще с одним стартапом AR.Narva - это приложение дополненной реальности. Мы хотим построить виртуальную старую Нарву. Туристы смогут ходить по городу и смотреть через телефон, как выглядела Нарва раньше. Кто-то уже такое делает, но мы решили сделать это лучше”, - смело заявляет Александр.
Проект родился на хакатоне в Нарве. Над ним продолжают работать пять нарвитян. Еще один стартап Александра в образовательной сфере вырос из мультимедийных воркшопов для детей, которые проходили в Таллинне, Кохтла-Ярве и Нарве. Кроме этого, он преподает английский язык при поддержке американской программы Access... Кажется, всё идет к тому, что и в Эстонии Александру останется на сон четыре часа в сутки.
“Да, я начал понимать, что я делаю тоже, что в Японии, - смеется он. - Но я не сожалею. Пока есть силы, нужно делать всё, что можешь, я считаю. В последнее время я себя называю “yes man”. Чтобы бы мне ни предлагали, я говорю “да”. Если не получится - ну и что ж, плакать я не буду. Если получится - будет круто”.
Александр согласен, что для иностранных ИТ-предпринимателей Таллинн - это default-city: если они говорят об Эстонии, они имеют ввиду только Таллинн. Но Александр старается рекламировать свой город и считает, что развитие современных отраслей здесь только начинается. И важно успеть запрыгнуть в этот поезд.
“Очень жалко, когда люди не находят себя в Нарве, и уезжают, - говорит он. - Я надеюсь, что чем больше бизнеса будет сюда переезжать, тем меньше будет уезжающих. И я надеюсь быть частью этого изменения. Вот такая штука”.