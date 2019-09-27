Самолет совершил вынужденную посадку, чтобы освободить застрявшую в туалете пассажирку

Самолет направлялся из Вашингтона в Сан-Франциско, но был вынужден приземлиться в Денвере.

Сломался механизм запоры двери, в результате чего пассажирка не могла выбраться.

В Денвере в самолет явился технический работник, который открыл двери и освободил пассажирку.