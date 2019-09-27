Пт, 27.09.2019
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Самолет совершил вынужденную посадку, чтобы освободить застрявшую в туалете пассажирку

ФОТО: Reuters/ScanPix

Самолет американской авиакомпании United Airlines был вынужден совершить вынужденную посадку, чтобы освободить застрявшую в туалете пассажирку, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на CNN.

Самолет направлялся из Вашингтона в Сан-Франциско, но был вынужден приземлиться в Денвере.

Сломался механизм запоры двери, в результате чего пассажирка не могла выбраться.

В Денвере в самолет явился технический работник, который открыл двери и освободил пассажирку.

В Сан-Франциско самолет в конце-концов прибыл с опозданием в несколько часов.

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