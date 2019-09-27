Невероятная находка: в Эстонии обнаружили сотни фрагментов мечей викингов

Поздней осенью прошлого года на побережье Северной Эстонии, на территории древнего уезда Рявала, были обнаружены две расположенных поблизости находки. Археолог и хранитель коллекции нумизматики научного собрания археологии Таллиннского университета Маури Киудсоо сказал BNS, что расположенные всего в 80 метрах друг от друга находки, относящиеся к середине 10-го века, с большой вероятностью являются кенотафами — надгробными памятниками людям, похороненными в другом месте.

Находки содержали десятки предметов, преимущественно фрагменты мечей, а также несколько наконечников копий.

По словам Киудсоо, находки не содержали целых мечей из-за принятых в то время традиций захоронения. Для находок того периода в Эстонии было характерным класть оружие в погребальный инвентарь «мертвым», то есть, разбитым или непригодным к использованию. По словам Киудсоо, для найденного в Эстонии оружия викингской эпохи характерно множество фрагментов.

Находки из Рявала являются крупнейшими из найденных в Эстонии собраниями фрагментов оружия викингской эпохи, но, по словам Киудсоо, важнее то, что по рукоятям мечей можно точнее определить, в какое время на территории Эстонии использовались мечи того или иного типа, и уточнить, когда в Эстонии использовались обоюдоострые мечи типа H.