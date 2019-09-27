На шоссе Таллинн-Рапла грузовик вылетел в кювет

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что сегодня в 15 часов в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри грузовик Volvo вылетел в кювет из-за лопнувшей передней шины.

Водитель, к счастью, не пострадал и пообещал сам организовать отбуксировку машины.