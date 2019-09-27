На шоссе Таллинн-Рапла грузовик вылетел в кювет
В Рапламаа на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри нарушено движение в связи с отбуксировкой попавшего в ДТП грузовика.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что сегодня в 15 часов в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри грузовик Volvo вылетел в кювет из-за лопнувшей передней шины.
Водитель, к счастью, не пострадал и пообещал сам организовать отбуксировку машины.
Как сообщает Департамент шоссейных дорог, движение на 44-м и 45-м километрах шоссе Таллинн-Рапла-Тюри было нарушено до 20 часов. На месте движение регулировала полиция.