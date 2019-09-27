В восточную границу планируют инвестировать 48 миллионов евро

В пояснительной записке к проекту бюджета на следующий год значится, что на строительство инфраструктуры восточной границы в 2020 году предусмотрено 15,475 млн евро, в 2021 году – 23,586 млн и в 2022 году – 9,72 млн евро, передает rus.err.ee.

Пресс-секретарь МВД уточнил, что в течение следующих трех лет на восточную границу запланировано потратить 56,7 млн евро, из которых инвестиции составят 47,7 млн евро, а на содержание предусмотрено 9 млн евро.

По словам пресс-секретаря, в данный момент проходит тендер на строительство участка сухопутной границы протяженностью 23,5 км, предложения будут поступать еще в этом году.