Фото: в Чернобыльской зоне открыли водные маршруты для туристов

В Чернобыльской зоне открыли водные туристические маршруты по рекам Припять и Уж в зоне отчуждения, передает "Интерфакс". Они готовы к приему посетителей и соответствуют всем нормам безопасности, заявил руководитель Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, пишет Newsru.