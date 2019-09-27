В Таллинне ехавший на вызов полицейский пострадал в ДТП

Полицейский автомобиль ехал на вызов по улице Техника в направлении Палдиского шоссе. По предварительным данным, у полицейской машины были включены сирена и проблесковые маячки. С улицы Адамсони перед Škoda выехал автомобиль Subaru и произошло столкновение.

В ДТП пострадал 23-летний патрульный полицейский, который был на пассажирском сиденье. Он был доставлен в больницу.

Медики скорой помощи также осмотрели на месте 24-летнего полицейского, который был за рулем, и 43-летнюю женщину, которая управляла Subaru, а также ее 10-летнего пассажира. В госпитализации они не нуждались.