Пт, 27.09.2019
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В Таллинне ехавший на вызов полицейский пострадал в ДТП

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Сегодня в 19 часов в Таллинне на перекрестке улиц Техника и Адамсони в Таллинне произошло ДТП: ехавшая на вызов полицейская машина Škoda столкнулась с автомобилем Subaru. В результате ДТП пострадал полицейский.

Полицейский автомобиль ехал на вызов по улице Техника в направлении Палдиского шоссе. По предварительным данным, у полицейской машины были включены сирена и проблесковые маячки. С улицы Адамсони перед Škoda выехал автомобиль Subaru и произошло столкновение.

В ДТП пострадал 23-летний патрульный полицейский, который был на пассажирском сиденье. Он был доставлен в больницу.

Медики скорой помощи также осмотрели на месте 24-летнего полицейского, который был за рулем, и 43-летнюю женщину, которая управляла Subaru, а также ее 10-летнего пассажира. В госпитализации они не нуждались.

Оба водителя были трезвы.

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