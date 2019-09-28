Многие и не догадываются, как легко проникнуть в их жилища

Слесарь Иона Рид рассказал порталу Handyman, что многие собственники жилья не отдают себе отчета в том, что обращаются со своими замками небрежно, а это может повлечь за собой проникновение в их дом или квартиру злоумышленников.

«На удивление большое количество людей не знает, что после покупки нового жилья нужно обязательно поменять замки, даже если продавец производит впечатление надежного и добропорядочного человека», - сказал он.

Слесарь объяснил, что нельзя быть уверенным в том, что ключи от входной двери были исключительно у продавца недвижимости. Люди часто оставляют запасные ключи знакомым, родственникам или соседям, а вы не можете предполагать, что у тех на уме и кому заблагорассудится войти в ваш дом без вашего ведома и в ваше отсутствие.