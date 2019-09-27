Пт, 27.09.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел

Министр обороны Латвии назвал легионеров Waffen SS гордостью страны

Глава МИД Латвии Артис Пабрикс.

ФОТО: Лийз Трейманн

Сегодня министр обороны Латвии Артис Пабрикс во время памятных мероприятий в честь 75-летия боев у Море назвал легионеров Waffen SS гордостью страны и латышского народа, говорится в пресс-сообщении Министерства обороны Латвии.

«Наш долг — до глубины души чтить этих патриотов Латвии, - заявил Пабрикс - Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства».

«В таких местах, как Море, около окопов, могил наших легионеров и памятных знаков, мы все черпаем силу и уверенность в том, что у нашего государства есть будущее, что мы идем верной дорогой и что наше государство и нация заслужили лучшее будущее», - отметил в своей речи Пабрикс.

Напомним, что в конце сентября 1944 года в Море шли жестокие бои между советской армией и солдатами Латышского легиона, призванными в германскую армию. 

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