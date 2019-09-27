Министр обороны Латвии назвал легионеров Waffen SS гордостью страны

«Наш долг — до глубины души чтить этих патриотов Латвии, - заявил Пабрикс - Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры — гордость латышского народа и государства».

«В таких местах, как Море, около окопов, могил наших легионеров и памятных знаков, мы все черпаем силу и уверенность в том, что у нашего государства есть будущее, что мы идем верной дорогой и что наше государство и нация заслужили лучшее будущее», - отметил в своей речи Пабрикс.