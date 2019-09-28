Как продать квартиру дороже и при этом осчастливить покупателя

Продажа недвижимости всегда сопряжена со стрессом, который может возникнуть буквально по любому поводу. С помощью советов Postimees вы сможете успешно и спокойно продать свои квартиру или дом.
Первое впечатление наиболее важно
Рынок недвижимости беспощаден, и чтобы благополучно совершить сделку купли-продажи, вы должны оставить хорошее первое впечатление. Впечатление нужно начать производить задолго до того, как потенциальные покупатели переступят ваш порог. Это означает, что произвести впечатление должен и внешний вид дома, и прилегающая территория. Перед тем, как пригласить покупателей, выполните все необходимые работы по озеленению и ремонту и уберите вещи, которые пережили свое время.
Свежая краска
Это совсем не дорого, но эффективно: стоит освежить стены, например, в гостиной, как ваша недвижимость заиграет новыми красками. Недавно обновленное жилье будет привлекать покупателей и создаст гораздо более стойкое впечатление, чем вы предполагаете.
Во главе угла - кухня и ванная
Многие решаются на покупку, если им понравились ванная или кухня. Полное обновление этих двух помещений – дело довольно затратное. Если большой ремонт не входит в ваши планы, воспользуйтесь простым способом: обновите декоративные элементы или, например, покрасьте стены. Хотя бы одну
Инвестируйте в освещение
Очень многие покупатели предпочитают более светлые помещения. Естественный дневной свет делает пространство визуально более просторным. Если естественного света в помещении мало, купите и подключите высококачественные светильники.
Создайте эмоции
Неразумно принимать жизненно важные решения на основании эмоций, но в случае с продажей недвижимости ситуация немного отличается. Каждое здания, помещение и даже двор имеют свою атмосферу и индивидуальность, которые могут оставить приятные или неприятные впечатления. Постарайтесь создать у потенциальных покупателей ощущение домашнего уюта.