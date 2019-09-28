Продажа недвижимости - не лирика, а математика!

Как продемонстрировать свою недвижимость на рынке? Какую информацию можно распространить? Как найти нужную аудиторию? Как сделать снимки или создать визуальные эффекты? Какова реальная стоимость недвижимости? Это всего лишь несколько вопросов, на которые могут ответить только люди, работающие на рынке недвижимости профессионально.

По словам Май Сакк, младшего консультанта Domus Kinnisvara, ответы на заданные выше вопросы, а также и на незаданные, прямо связаны с тем, как долго продолжается процесс продажи недвижимости. Люди часто считают, что местоположение и цена являются основными аргументами, которые помогают быстро реализовать квартиру или дом. Конечно, это не лишено основания, но во многих случаях решение о покупке принимается не рационально, а эмоционально.

«С точки зрения владельца, аргумент типа "я построил эту стену своими руками!" добавляет еще пару тысяч евро к цене, которую он вычислил, изучая аналогичные объявления в интернете», - говорит Сакк. К сожалению, такая реклама и такая цена не привлекают покупателя.