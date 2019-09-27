Расмус Мяги финишировал первым и выступит в полуфинале чемпионата мира

В своем забеге в 1/4 финала Расмус Мяги финишировал первым, а общий зачет возглавил представитель Катара Абдерахман Самба, показавший время в забеге 400 метров с барьеррами 49,04. Мяги отстал от победителя на 26 сотых, показав четвертое время дня.

Покажет ли Мяги в полуфинале время быстрее сегодняшнего? На этот вопрос должен ответить сам спортсмен, преодолевший сегодня свой собственный рекорд на 0,2 секунды и показавший свой лучший результат сезона. Полуфиналы в беге на 400 метров с барьерами состоятся завтра.