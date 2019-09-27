Пт, 27.09.2019
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Расмус Мяги финишировал первым и выступит в полуфинале чемпионата мира

Rasmus Mägi

ФОТО: Tairo Lutter

В столице Катара, Дохе, стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.

В своем забеге в 1/4 финала Расмус Мяги финишировал первым, а общий зачет возглавил представитель Катара Абдерахман Самба, показавший время в забеге 400 метров с барьеррами 49,04. Мяги отстал от победителя на 26 сотых, показав четвертое время дня.

Покажет ли Мяги в полуфинале время быстрее сегодняшнего? На этот вопрос должен ответить сам спортсмен, преодолевший сегодня свой собственный рекорд на 0,2 секунды и показавший свой лучший результат сезона.  Полуфиналы в беге на 400 метров с барьерами состоятся завтра.

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