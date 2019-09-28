Фото: в старинном тартуском районе ждет покупателя богемное гнездышко

В продающейся в Тарту квартире сохранены дух и атмосфера старинного университетского города. Прелестная квартира площадью 67,2 квадратных метров находится на втором этаже маленького деревянного дома, который был полностью реновирован в 2015 году.

ФОТО: KV.EE

В цену квартиры входят также кладовка площадью 7,4 м2 в цокольном этаже дома и парковочное место в закрытом дворе. Приятно и то, что в квартире неожиданно высокие потолки, удобная планировка и, как отмечалось выше, уютная атмосфера.

ФОТО: KV.EE

Окна просторной и светлой квартиры выходят во двор, где находится детская площадка, а также много плодовых деревьев и ягодных кустарников.

ФОТО: KV.EE