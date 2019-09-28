Сб, 28.09.2019
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  • Фото: в старинном тартуском районе ждет покупателя богемное гнездышко

Фото: в старинном тартуском районе ждет покупателя богемное гнездышко

ФОТО: KV.EE

В Супилинне выставлена на продажу квартира с интересным интерьером и милыми особенностями, пишет Postimees.

В продающейся в Тарту квартире сохранены дух и атмосфера старинного университетского города. Прелестная квартира площадью 67,2 квадратных метров находится на втором этаже маленького деревянного дома, который был полностью реновирован в 2015 году. 

ФОТО: KV.EE

В цену квартиры входят также кладовка площадью 7,4 м2 в цокольном этаже дома и парковочное место в закрытом дворе. Приятно и то, что в квартире неожиданно высокие потолки, удобная планировка и, как отмечалось выше, уютная атмосфера. 

ФОТО: KV.EE

Окна просторной и светлой квартиры выходят во двор, где находится детская площадка, а также много плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

ФОТО: KV.EE

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