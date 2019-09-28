Итальянские лоббисты одурачили жителей Эстонии: последствия могут оказаться печальными

Петицию организации, представляющей интересы итальянских фермеров, подписали более 5300 эстонцев, пишет Postimees.
В начале сентябре в Facebook начала распространяться рекламная кампания Eat Original Estonia, в которой людей призывали подписывать петицию о том, чтобы происхождение продуктов было достоянием общественности. «Хочешь знать, откуда твоя еда? Начиная с 2020 года, ты больше ничего знать не будешь», - утверждает кампания. Осталось непонятным, кто организовал кампанию и что случится в 2020 году.
Несмотря на название кампании и текст на эстонском языке, она не имеет с Эстонией ничего общего. Организаторам из больших стран просто нужно было получить 4500 подписей эстонцев.
Это инициатива, возглавляемая итальянской ассоциацией фермеров Coldiretti, к которой присоединились некоммерческие товарищества, гражданские и фермерские союзы из девяти стран Европейского союза (Италия, Франция, Бельгия, Испания, Греция, Португалия, Швеция, Польша, Чехия). Цель петиции - собрать миллион подписей, что может Европейскую комиссию принять меры, которые обязали бы указывать на упаковке страну происхождения основного ингредиента продукта.
«Подделка продуктов питания и преднамеренно неправильная маркировка представляют опасность для нашего здоровья, особенно, когда более дорогие ингредиенты заменяются аллергенными или даже токсичными ингредиентами неизвестного происхождения. Четкое указание, касающееся происхождения ингредиентов, поможет предотвратить и справиться с продуктовыми скандалами, которые представляют угрозу для здоровья населения», - говорится в петиции.
Хотя Торгово-сельскохозяйственная палата Эстонии и Министерство сельской жизни поддерживают прозрачную пищевую цепь, они по-прежнему проявляют осторожность в отношении петиции. Тем более, что требование указать страну происхождения сырья не поможет снизить уровень мошенничества с продуктами питания.
Руководитель бюро продовольственных требований Министерства сельской жизни Катрин Лыхмус пояснила, что постановление, которое начнет действовать с 2020 года, дает возможность указывать либо конкретную страну происхождения, либо указывать, входит страна в ЕС или нет, либо просто информировать потребителей о том, что основный ингредиент произведен не в Эстонии. Эти требования сами по себе не снижают риск мошенничества с продуктами питания.
«Подобная гибкость, вероятно, потребуется для общеевропейских обязательных требований к маркировке происхождения основного ингредиента. Даже если требование гласило указывать конкретную страну, обычно нет никакой связи между происхождением и безопасностью ингредиента», - пояснила Лыхмус.
Главный специалист бюро продовольственных требований Министерства сельской жизни Кюлли Йохансон отметила, что в Европейском союзе уже обсуждается вопрос, вводить или нет обязательные требования к происхождению определенных продуктов питания, исследования показали, что, несмотря на заинтересованность потребителей в происхождении продуктов питания, они не готовы нести связанные с этим расходы.
«В некоторых государствах-членах действуют в качестве пилотных проектов на 2-3 года требования об указании происхождения молочных продуктов и в двух странах - для мясных продуктов. Европейская комиссия приняла временные меры, поэтому эти пилотные проекты должны завершиться в 2020 году. Петиция пришла из государств, в которых в настоящее время действуют временные внутрегосударственные правила указания происхождения, там хотят, чтобы они действовали и дальше», - пояснила она.
Для того, чтобы инициатива дошла до комиссии, она должна быть поддержана миллионом граждан Европейского Союза и подписана минимальным числом людей по крайней мере из семи государств-членов. Исходя из численности населения Эстонии, минимальное количество подписей составляет 4500, в Италии это уже - 54 750, а во Франции - 55 500.
Представитель Coldiretti Лука Гаддони подтвердил Postimees, что сбор подписей в Эстонии прошел успешнее, чем ожидалось.
«Эстония была одной из стран, где мы уже собрали необходимое количество подписей для Европейской гражданской инициативы - более 5300 подписей. На европейском уровне мы близки к цели в миллион подписей, это говорит о том, что граждане ЕС очень заинтересованы и чувствительны к вопросам прозрачности и информационных проблем продуктов питания», - сказал Гаддони. Однако эту кампанию никак не поддержали эстонские производители продуктов питания, Гаддони также подтвердил, что у лидеров Eat Origin в Эстонии нет серьезных сторонников.
На вопрос, кто отвечает людям на эстонском языке в комментариях под публикациями от имени Eat Original Estonia, ответа не было. Учитывая, что одни и те же ответы были скопированы несколько раз, возможно, речь идет об использовании Google Translate или об услугах бюро переводов.
Тем не менее, в ответах были раскрыты мотивы кампании. «Вы очень помогли. У многих европейских стран есть отличные кулинарные традиции. Важно защитить эти страны», - написано в ответе, который присылают в благодарность за подпись петиции.
Любопытно, что это может означать защиту кулинарных традиций этих стран от конкуренции со стороны Эстонии, что означает, что эстонцы помогли навредить своим собственным фермером. Если эстонское сырье экспортируется в Италию для производства продуктов питания, это должно быть написано на упаковке. Однако потребители могут начать отдавать предпочтение продуктам из Италии. Это означает, что местные фермеры будут иметь сильное конкурентное преимущество перед эстонцами.