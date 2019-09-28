Жителей Эстонии ввела в заблуждение кампания по устрашению в Facebook

В начале сентябре в Facebook начала распространяться рекламная кампания Eat Original Estonia, в которой людей призывали подписывать петицию о том, чтобы происхождение продуктов было достоянием общественности. «Хочешь знать, откуда твоя еда? Начиная с 2020 года, ты больше ничего знать не будешь», - утверждает кампания. Осталось непонятным, кто организовал кампанию и что случится в 2020 году.

Несмотря на название кампании и текст на эстонском языке, она не имеет с Эстонией ничего общего. Организаторам из больших стран просто нужно было получить 4500 подписей эстонцев.

Это инициатива, возглавляемая итальянской ассоциацией фермеров Coldiretti, к которой присоединились некоммерческие товарищества, гражданские и фермерские союзы из девяти стран Европейского союза (Италия, Франция, Бельгия, Испания, Греция, Португалия, Швеция, Польша, Чехия). Цель петиции - собрать миллион подписей, что может Европейскую комиссию принять меры, которые обязали бы указывать на упаковке страну происхождения основного ингредиента продукта.

«Подделка продуктов питания и преднамеренно неправильная маркировка представляют опасность для нашего здоровья, особенно, когда более дорогие ингредиенты заменяются аллергенными или даже токсичными ингредиентами неизвестного происхождения. Четкое указание, касающееся происхождения ингредиентов, поможет предотвратить и справиться с продуктовыми скандалами, которые представляют угрозу для здоровья населения», - говорится в петиции.

Хотя Торгово-сельскохозяйственная палата Эстонии и Министерство сельской жизни поддерживают прозрачную пищевую цепь, они по-прежнему проявляют осторожность в отношении петиции. Тем более, что требование указать страну происхождения сырья не поможет снизить уровень мошенничества с продуктами питания.

Руководитель бюро продовольственных требований Министерства сельской жизни Катрин Лыхмус пояснила, что постановление, которое начнет действовать с 2020 года, дает возможность указывать либо конкретную страну происхождения, либо указывать, входит страна в ЕС или нет, либо просто информировать потребителей о том, что основный ингредиент произведен не в Эстонии. Эти требования сами по себе не снижают риск мошенничества с продуктами питания.

«Подобная гибкость, вероятно, потребуется для общеевропейских обязательных требований к маркировке происхождения основного ингредиента. Даже если требование гласило указывать конкретную страну, обычно нет никакой связи между происхождением и безопасностью ингредиента», - пояснила Лыхмус.

Главный специалист бюро продовольственных требований Министерства сельской жизни Кюлли Йохансон отметила, что в Европейском союзе уже обсуждается вопрос, вводить или нет обязательные требования к происхождению определенных продуктов питания, исследования показали, что, несмотря на заинтересованность потребителей в происхождении продуктов питания, они не готовы нести связанные с этим расходы.