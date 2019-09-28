Торопитесь! Еще можно предложить название для виадука Хааберсти

Виадук протяженностью 227 метров и длиной 5 метров построен над первым в Эстонии круговым перекрестком, который регулируют светофоры. До первого октября все таллиннцы могут предлагать свои варианты названия для виадука. Также можно предлагать названия для пешеходных туннелей, проходящими под Палдиским шоссе и Эхитаяте-теэ.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что круговая развязка - важный транспортный узел как для Таллинна и Хааберсти, так и для жителей близлежащих волостей. Благодаря ему, сообщение с городом стало более плавным и быстрым. «Конкурс для поиска названия был организован для привлечения жителей к этому процессу, чтобы название было так сказать из народа. Приятно, что у виадука и подземных туннелей будут собственные названия, по которым их будут узнавать жители и гости района», - объяснил Ханимяги.

Для местного бизнеса реконструкция перекрестка Хааберсти была очень важна. «Несмотря на то, что во время стройки доступ к нашим точкам был затруднен, конечный результат устраивает всех. Хотим быть хорошими партнерами как для города, так и для местных жителей, чтобы городская среда стала еще лучше», - сказала руководитель центра Rocca al Mare Линда Эйхлер.

Варианты названий можно принести до 1 октября в управу Хааберсти и в информационный стол центра Rocca al Mare. В интернете на странице: www.roccaalmare.ee/nimekonkurss.

Название должно быть на эстонском, известно в местных кругах и подчеркивать культурное наследие. Название не может быть цифрой или состоять из нескольких слов.

Присланные варианты будут опубликованы в октябрьском номере Курьера Хааберсти, после чего городская комиссия по топонимике выберет лучшие варианты, которые примут участие в народном голосовании. Окончательное название станет известно в декабре на приуроченном к этому мероприятии в торговом центре Rocca al Mare, где так же пройдёт награждение.

Перекресток Хааберсти прошел основательную перестройку. Работы начались в мае позапрошлого года, общая стоимость строительных работ составила 20,2 миллиона евро. В объем работ вошли: ремонт/строительство участков дорог в размере 2,92 км; строительство виадука; реконструкция велосипедных и пешеходных дорожек (1,70 км), строительство новых дорожек (2,30 км); строительство 3 новых и реконструкция 4 перекрестков, оборудованных светофорами. Помимо перечисленного: новые постройки, реконструкция или установка освещения, светофоры, стоки и канализация, дренаж, канализационные трассы, электропроводка, газовые трубы, установка дорожных знаков и разметка, озеленение.