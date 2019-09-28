Почему бы нет? Продается чудесная квартира недалеко от Таллинна
Трехкомнатная квартира в Кохилаской волости ждет своего хозяина, рекомендует Postimees.
Трехкомнатная квартира площадью 72 квадратных метра находится в построенном в 1955 году доме. В прошлом году в квартире был сделан капитальный ремонт.
Квартира светлая и очень уютная. Состоит она из открытой кухни-гостиной, двух спален, санузла и прихожей. Отапливается жилище новой дровяной печью и тепловым насосом типа воздух-вода.
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