В Силламяэ при пожаре погиб мужчина

В Центр тревоги в 21.22 сообщили, что с шестого этажа девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На место происшествия были направлены спасатели из Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве, медики скорой помощи и полиция.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, шестой этаж был полон дыма. Спасатели вынесли из горящей квартиры погибшего мужчину средних лет. Первая помощь была оказана трем людям. Приблизительно 100 человек были эвакуированы из полного дыма здания. Многим спасатели посоветовали оставаться в своей квартире, пока маршруты эвакуации не будут свободны от дыма.