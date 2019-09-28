В Силламяэ при пожаре погиб мужчина
В пятницу вечером в общежитии на улице Каяка в Силламяэ сгорела квартира, находившийся там человек погиб, из здания было эвакуировано около 100 человек, передает Postimees со ссылкой на BNS.
В Центр тревоги в 21.22 сообщили, что с шестого этажа девятиэтажного общежития на улице Каяка идет дым. На место происшествия были направлены спасатели из Силламяэ, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве, медики скорой помощи и полиция.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, шестой этаж был полон дыма. Спасатели вынесли из горящей квартиры погибшего мужчину средних лет. Первая помощь была оказана трем людям. Приблизительно 100 человек были эвакуированы из полного дыма здания. Многим спасатели посоветовали оставаться в своей квартире, пока маршруты эвакуации не будут свободны от дыма.
Спасатели локализовали пожар к 22.08 и ликвидировали к 22.35. Затем людям разрешили вернуться домой.
В зоне пожара работал дымовой датчик. Точная причина пожара выясняется.