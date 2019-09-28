Галерея: квартира с огородом для врача и его бульдога

Изначально пространство хоть и имело планировку с ориентацией окон на разные стороны дома, вентиляция была плохой из-за наличия нескольких внутренних стен. Архитекторам было крайне важно исправить эту проблему, учитывая высокие температуры в Мадриде летом и особую чувствительность собаки к жаре. Для обеспечения циркуляции воздуха была сделана перепланировка: создано открытое пространство кухня-гостиная-столовая.

Одним из важных аспектов дизайна апартаментов с пассивным охлаждением является вертикальный огород на балконе. Растительность помогает предотвратить перегрев и избежать использования кондиционера. Мадрид и его окрестности страдают от серьезной нехватки воды, качество которой постепенно ухудшается, поэтому специально для данного проекта была разработана система рециркуляции воды из душа для полива помидоров, трав и других растений домашнего огорода.

Кроме того, учитывая специфический рабочий график хозяина квартиры и его частые ночные смены, после которых следует продолжительный отдых в течение дня, архитекторы не стали фокусироваться на спальне как единственном месте для сна, а создали уютную капсулу для сиесты в гостиной. Рядом с ней спроектированы гардеробная, кладовая и спальня. Выпуклые полукруги из хлопка на полу квартиры предназначены для отдыха собаки и снабжены присосками, их можно в любой момент переместить в другое место.