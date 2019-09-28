Моуринью захотел заменить Зидана

Среди команд, заинтересованных в приглашении 56-летнего португальца, были «Шальке», «Монако» и «Милан». Моуринью нацелен на возвращение в мадридский «Реал», который сейчас возглавляет французский специалист Зинедин Зидан.

Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании, имея в своем активе 14 очков после шести матчей. В первом матче группового этапа Лиги чемпионов мадридцы крупно уступили «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.

Последним клубом Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул клуб в декабре 2018-го после ряда неудач в чемпионате Англии.