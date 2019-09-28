В Таллинне падают цены на горючее

На этой неделе самый дорогой бензин и дизельное горючее были в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки на этой неделе выросла на 0,8% - до 1,294 евро за литр. Цена дизельного горючего также выросла на 0,8% до 1,244 евро за литр.

В Вильнюсе цены бензина 95-й марки на этой неделе снизилась на 2,1% - до 1,149 евро за литр, а цена дизельного горючего упала на 0,1% - до 1,083 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K, как и в Вильнюсе, бензин подешевел на 2,1% и стоил 1,319 евро за литр. Дизельное горючее также подешевело на 2,1% - до 1,309 евро за литр.