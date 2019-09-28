Мельдер о повышении пенсии: пусть реформисты посмотрят в зеркало

По словам Мельдера, реформисты никак не желают понять, что нынешнее повышение пенсий – самое значительное за последние 12 лет. «540 евро в год сверху, которые получат пенсионеры за счет внеочередного поднятия пенсий – это почти одна дополнительная пенсия в год, что является существенной помощью для пожилых людей. За эти деньги, к примеру, можно оплатить коммунальные услуги за несколько месяцев», – сказал Мельдер.

«Забавно, что больше всего критики раздается от Партии реформ, которая за последние 10 лет своего правления не повысила пенсии во внеочередном порядке ни на цент и лишь усугубила проблему бедности среди пожилых», – сказал Мельдер, добавив, что реформисты – последние, кому на сегодняшний день стоило бы высмеивать поднятие пенсий и в данной ситуации им лучше бы взглянуть в зеркало.