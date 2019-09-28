Лес. Иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В Европе существует 454 вида деревьев, уникальных именно для этого континента, и 58% из них могут исчезнуть, заявила в пятницу одна из старейших в мире экологических организаций - Международный союз охраны природы (МСОП). В особой опасности находятся каштаны.

Эти цифры - результат последнего исследования биоразнообразия в Европе. В организации, с 1939 года ведущей "Красную книгу", отмечают, что 15% из этих видов - буквально в шаге от вымирания.

"Деревья крайне важны для жизни на Земле, а европейские деревья во всем их разнообразии - это источник еды и место для жизни бессчетного числа видов животных, например, птиц и белок. Также они играют ключевую роль для экономики", - прокомментировал исследование глава подразделения "Красной книги" МСОП Крейг Хилтон-Тейлор.

Из всего многообразия деревьев, эндемичных для европейского континента, то есть не растущих ни на каком другом, в опасности вымирания находится 58% видов. Из деревьев, растущих на территории Европы, но не являющихся для нее эндемичными, исчезнуть может 42% видов.

В особой опасности находятся каштаны и около 200 видов деревьев семейства каштановых - их количество в Европе стремительно уменьшается.

По словам директора европейского отделения организации Люка Баса, основным фактором в уменьшении популяции этих видов является деятельность человека, в том числе рост городов и вырубка.