Сегодня в Таллинне проходит Фестиваль яблок

Крупнейший в столице Фестиваль яблок пройдет в торговом центре Arsenal в третий раз. Участие в нем примут выращивающие яблоки фермеры, производители меда и, конечно же, производители продукции из яблок и продуктов пчеловодства. Кроме того, в честь эстонских пчел в рамках фестиваля пройдет выставка цветочных картин Камилле Саабре. Не обойдется и без дегустации сортов яблок и выбора лучшего сорта по мнению публики (в прошлом году с большим отрывом победил выведенный эстонскими селекционерами кисло-сладкий сорт «Лийвика»).

Продавать яблоки и продукцию из яблок будут, например, хозяйство Aakre aed из Тартумаа, хутор Раудале из Йыгевамаа, хутор Ребазе из Ярвамаа. В продаже будут соки Koduaia Õunamahl, сидры Siidrikoda и MULL, горчица с печеными яблоками от хутора Карини и многое другое. Яблочные хозяйства привезут на продажу более 10 сортов яблок!

Продукцию пчеловодства на фестивале будут продавать входящие в объединение Eesti Mee Ühistu производители – уже упомянутое выше хозяйство Aakre aed, пасека Mesilepa, Mesioja talu, Pajusalu talu, Metsaserva, MyHoney и Lõuna-Eesti Mesi OÜ. Органический мед можно будет приобрести у пчеловодного хозяйства Aasa. К радости всех гурманов и ценителей меда в фестивале примет участие и хозяйство Sipre Mesila, пчелы которого собирают нектар с цветков экзотических растений, растущих в Таллиннском ботаническом саду.

Посетителям Фестиваля яблок также представится возможность насладиться прекрасным – увидеть выставку цветочных картин художницы Камилле Саабре. Сама художница описывает свою выставку так: «Цветок напоминает круговорот, в котором мы все живем – он просыпается, растет, цветет, увядает и умирает. Часто возникает чувство, что можно было бы все время только цвести, но смотришь на цветок, и понимаешь – всему свое время. Нужно наслаждаться тем, что имеем сейчас, потому что когда-то и это подойдет к концу».