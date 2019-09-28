Сб, 28.09.2019
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Полиция ищет свидетелей произошедшей в Нымме аварии

Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Полиция ищет очевидцев произошедшей в Нымме аварии с легковым автомобилем и велосипедом.

Сегодня в 11.20 в Нымме произошла авария, когда легковой автомобиль Toyota, за рулем которого находилась трезвая и с водительскими права соответствующей категории 40-летняя женщина, поворачивавший направо с улицы Лыуна на бульвар Вабадузе, столкнулся с пересекавшей улицу Лыуна велосипедисткой, которая ехала справа налево относительно автомобиля. На велосипеде ехала трезвая 78-летняя женщина. Велосипедистка пострадала и была доставлена в больницу для проверки здоровья.

Очевидцев произошедшего полиция просит позвонить по номеру 612 3000 (с понедельника по пятницу 8.00-19.00) или отправить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee для выяснения обстоятельств.

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