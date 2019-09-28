Полиция ищет свидетелей произошедшей в Нымме аварии

Сегодня в 11.20 в Нымме произошла авария, когда легковой автомобиль Toyota, за рулем которого находилась трезвая и с водительскими права соответствующей категории 40-летняя женщина, поворачивавший направо с улицы Лыуна на бульвар Вабадузе, столкнулся с пересекавшей улицу Лыуна велосипедисткой, которая ехала справа налево относительно автомобиля. На велосипеде ехала трезвая 78-летняя женщина. Велосипедистка пострадала и была доставлена в больницу для проверки здоровья.