Сб, 28.09.2019
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Видео: у берегов Греции загорелся паром с 500 пассажирами на борту

ФОТО: скриншот

Пассажирский паром загорелся неподалеку от города Игуменица на побережье Средиземного моря в Греции. Пожар начался с грузового отсека. 

Пожар вспыхнул на пассажирском пароме Olympic Champion. Всех 538 пассажиров, включая членов экипажа, благополучно эвакуировали. Двоих пассажиров увезли в больницу с отравлением угарным газом, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в грузовом отсеке и был потушен экипажем своими силами. СМИ уточняют, что системы пожаротушения и сигналы об эвакуации сработали исправно, а загорелись два грузовых автомобиля. Причины возгорания выясняются.

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