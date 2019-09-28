Видео: у берегов Греции загорелся паром с 500 пассажирами на борту

Пожар вспыхнул на пассажирском пароме Olympic Champion. Всех 538 пассажиров, включая членов экипажа, благополучно эвакуировали. Двоих пассажиров увезли в больницу с отравлением угарным газом, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей .

По предварительным данным, пожар вспыхнул в грузовом отсеке и был потушен экипажем своими силами. СМИ уточняют, что системы пожаротушения и сигналы об эвакуации сработали исправно, а загорелись два грузовых автомобиля. Причины возгорания выясняются.