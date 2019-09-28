Стильно, модно, безнадежно: и это самая лучшая в мире мебель!

Один из популярнейших в мире интернет-ресурсов по архитектуре и дизайну — Dezeen — опубликовал шорт-лист финалистов ежегодной премии Dezeen Awards. В категории «дизайн» за звание лучших поборются 52 проекта и продукта, в том числе первая в мире кроссовка, сделанная целиком из растительных материалов — кукурузы, ананаса, хлопка, эвкалипта, оливкового масла и сухого молока гевеи. Такого еще не было, передает Dom.Lenta.ru.