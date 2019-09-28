Запись с видеорегистратора: к чему приводит необоснованно медленная езда

Заснятая на видеорегистратор ситуация произошла в Литве, но автором является водитель грузовика из Эстонии.

Конечно, опасные обгоны и прочие нарушения ничем нельзя оправдать, но водителям стоит помнить, что если при разрешенной скорости в 90 км/ч ехать 46 или 66 км/ч, то рано или поздно это может привести к возникновению опасной ситуации на дороге.

В Законе о дорожном движении сказано, что водитель не может необоснованно медленной ездой мешать другим автомобилям. Например, если за спиной медленно едущего водителя возникнет колона из автомобилей, а водитель на это не как не отреагирует, то это ситуация, когда водитель мешает движению и может вмешаться полиция.

Возможно, у водителя есть совершенно адекватное обоснование того, что он едет медленно: это может быть отсутствие опыта у начинающего водителя, скользкая дорога, плохая видимость и другая аналогичная ситуация. Полиция не будет ни от кого требовать езды, не соответствующей способностям водителя.

Обычно достаточно, чтобы такой водитель следил за тем, что происходит за ним и позволял другим водителям себя обгонять. В таком случае ни у кого не будет претензий и к медленно едущему водителю.