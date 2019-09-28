Галерея: в Таллинне возложили венки к памятнику погибшим на пароме «Эстония»

Близкие погибших, объединенные в общество "Memento Mare" ("Помни о море!"), отметят скорбную дату службой у памятника "Прерванная линия" на горке Раннавярава в Таллинне и концертом в церкви Яани.

Об этом BNS сообщили в обществе Memento Mare, отметив, что в полдень 28 сентября у памятника «Прерванная линия» в Таллинне начнется поминальное богослужение, к подножию памятника будут возложены цветы.

В 17 часов в таллиннской церкви Яани начнется мемориальный концерт «Там, где завершается, там и начинается путь».

В программе концерта выступление четырех хоровых коллективов — смешанного молодежного хора Vox Populi под управлением Янне Фридолин, хор девочек Эстонского радио под управлением Кадри Хунт, Таллиннский камерный хор под управлением Мариэлль Арен и смешанный хор Uik! под управлением Ингрид роозе.

Завершит концерт произведение Тыну Кырвитса «Гимн синему небу» в исполнении Уллы Кригуль на двойном органе церкви Яани.

Концерт для всех бесплатный.

Памятные мероприятия пройдут также в городах Пярну, Выру и других, чьи жители стали жертвами катастрофы.

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Спасено только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра.

Паром "Эстония" - единственное в мире судно, охраняемое законом о покое погибших. Погружение к останкам парома запрещено.

Согласно отчету эстонско-финляндско-шведской межправительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, паром затонул из-за несовершенства конструкции, повышенной скорости движения судна и штормовой погоды.

По официальная версии, "из-за сильных ударов волн на "Эстонии" было повреждено запорное устройство носового визора (подъёмной надводной части парома), в результате аппарель автомобильной палубы оказалась незащищённой от проникновения воды. Внутрь парома в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной воды, увлёкшие судно на дно моря".

В то же время гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения судна. Говорили о столкновении с подводной лодкой, о перевозке оружия на его борту, взрыва на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом.

У многих вызвало недоумение и спешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома и высказывающийся за закрытие останков судна песком или бетоном (что не было выполнено - Интерфакс).

В сентябре этого года Таллиннский административный суд начал рассмотрение требования вновь открыть дело о гибели парома. Истцы - граждане Швеции Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен потребовали организовать новые погружения к останкам судна на дне Балтийского моря.