Фото и видео: на шоссе Таллинн-Тарту водитель Mazda протаранил BMW на глазах изумленной полиции
Сегодня, 28 сентября, в полдень на четырехполосном участке шоссе Таллинн-Тарту в Мяо произошло ДТП: Mazda врезался в остановленный полицией BMW.
Ехавший со стороны Тарту водитель Mazda не обратил внимание, что на обочине дороги припаркован BMW и врезался в него. В момент ДТП на шоссе проходила полицейская операция, в рамках которой проверяли трезвость водителей. Водитель BMW находился в полицейском автомобиле.
Хотя ограничение скорости на время рейда было 70 км/ч и на шоссе была хорошая видимость, по какой-то причине 34-летняя женщина, сидевшая за рулем Mazda, не обратила внимание на происходящее впереди. В автомобиле она была одна. Она получила легкие травмы и была доставлена в Ярвамааскую больницу для проверки состояния здоровья.
После ДТП BMW остался на правой стороне обочины, а Mazda отлетела в дорожное ограждение с левой стороны дороги.