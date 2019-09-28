Нарвитянин Георгий Тунёв может дебютировать в Серии А против "Ювентуса"

Воспитанник нарвского "Транса" Георгий Тунев попал в заявку на матч Серии А СПАЛ - "Ювентус".
18-летний Тунев перешел из нарвского "Транса" в СПАЛ в прошлом году и выступает за молодежнуй команду итальянцев. В Премиум-лиге Тунев дебютировал в 15 лет, в 2016 году.
Встреча СПАЛ и "Ювентуса" начнется в 16 часов по эстонскому времени. СПАЛ находится на 19-м месте в Серии А набрав три очка в пяти играх. "Ювентус" располагается на второй строчке турнирной таблицы.
La lista dei Biancazzurri convocati per la sfida di domani contro la Juventus!⚪️🔵#MaiSola #ForzaSPAL pic.twitter.com/ryekLXKjZU— SPAL (@spalferrara) September 27, 2019