Сб, 28.09.2019
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Нарвитянин Георгий Тунёв может дебютировать в Серии А против "Ювентуса"

Georgi Tunjov.

ФОТО: Facebook: Georgi Tunjov

Воспитанник нарвского "Транса" Георгий Тунев попал в заявку на матч Серии А СПАЛ - "Ювентус".

18-летний Тунев перешел из нарвского "Транса" в СПАЛ в прошлом году и выступает за молодежнуй команду итальянцев. В Премиум-лиге Тунев дебютировал в 15 лет, в 2016 году.

Встреча СПАЛ и "Ювентуса" начнется в 16 часов по эстонскому времени. СПАЛ находится на 19-м месте в Серии А набрав три очка в пяти играх. "Ювентус" располагается на второй строчке турнирной таблицы.

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