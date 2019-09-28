Марк Захаров. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Вряд ли можно назвать Марка Захарова плодовитым кинорежиссером, он снял всего семь полнометражных фильмов и известен больше по своей работе в театре "Ленком", но...

Но почти все его фильмы завоевали бешеную популярность. Их любили и любят за глубину, лиризм, юмор, за персонажей и актёров, которые эти персонажи сыграли.

В память о Марке Анатольевиче мы решили вспомнить все семь его фильмов.

1972. Стоянка поезда - две минуты

Фильм 1972 года, который мало кто видел. Из-за отъезда за границу исполнителей главных ролей Олега Видова и Бориса Сичкина фильм долгие годы пролежал на полке. В кинотеатрах еще вообще не показывали ни разу.

Фильм музыкальный, нежный, с песнями в исполнении Аллы Пугачевой, с Валентиной Теличкиной в одной из центральных ролей. Очень в духе времени - потому что о маленьком городе и о людях очень нужной профессии, о влюбленности медсестры в приезжего московского доктора и о чудесах, которые случаются благодаря этой любви.

1976. Двенадцать стульев

Не первая экранизация знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова о приключениях обаятельнейшего проходимца Остапа Бендера. Пятью годами ранее на экраны вышли "Двенадцать стульев" Леонида Гайдая с Арчилом Гомиашвили и Сергеем Филипповым в главных ролях. Поговаривают, что Гайдай о работе Захарова отзывался неодобрительно, называя его "уголовным преступлением".

Главные роли в фильме сыграли Андрей Миронов и Анатолий Папанов. От гайдаевской экранизации работу Захарова отличало большое количество музыки и танцев. Остап в исполнении Миронова - танцует, поет, шутит с серьезным лицом и вообще источает неиссякаемые флюиды отрицательного обаяния.

"Получился же в фильме - и это бесспорно - Бендер. Миронов играет здесь - при всем наборе легких и комедийных красок - драму очень талантливого человека", - писали о фильме критики.

Цитаты из фильма:

- Крепитесь! Россия вас не забудет! Заграница нам поможет!

***

- Командовать парадом буду я!

***

- Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!

***

- Я дам вам парабеллум.

- Не надо.

1978. Обыкновенное чудо

Экранизация одноименной сказки Евгения Шварца. Марку Захарову удалось снять нестареющую сказку о любви, волшебстве, чудесах, которые неизбежны.

Фильм получился стильным и современным. В роли Медведя зрители могли увидеть другого актера, пробы проходили и Евгений Герасимов, и Валерий Шальных, и Игорь Костолевский. Захаров позвал молодого и малоизвестного Александра Абдулова. Тот ответил: "С удовольствием. Потому что пробуюсь всегда я, а снимается все равно Костолевский". Снялся в фильме все-таки Абдулов.

А помимо него - замечательные актеры Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Евгения Симонова, Андрей Миронов, Юрий Соломин, Екатерина Васильева.

В фильме прозвучали запомнившиеся сразу всем и надолго песни Геннадия Гладкова и Юлия Кима: и про бабочку, которая крылышками бяк-бяк-бяк, и про "леди, даму, синьору, фемину", и, конечно, заключительная "Давайте негромко, давайте вполголоса, давайте простимся светло".

Цитаты из фильма:

- Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь жду. Ну что, придете?

- И не подумаю. А еще пожалуюсь на вас мужу, и он превратит вас в крысу!

- А кто у нас муж?

- Волшебник…

- Предупреждать надо.

***

- Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

***

- Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки: я буду все это бить. Уберите хлеб из овина: я подожгу овин.

1979. Тот самый Мюнхгаузен

Фильм по сценарию Григория Горина по мотивам произведений Рудольфа Эриха Распе.

Но Захарову и Олегу Янковскому удалось изобразить совершенно другого Мюнхгаузена, не очень похожего на книжного, создать намного более сложный, яркий, объемный образ.

Цитаты из фильма:

- Человек разрушил семью, выгнал на улицу жену с ребенком!

- Каким ребёнком! Я офицер!

- Выгнал жену с офицером!

***

- Я сам служу, сударыня. Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть.

***

- 16:00 - война с Англией.

- С кем?

- С Англией.

- Господи, ну чем ему Англия-то не угодила?!

***

Что-о?! Мне - в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!

***

- Есть пары, созданные для любви, мы же были созданы для развода... Якобина с детства не любила меня и, нужно отдать ей должное, сумела вызвать во мне ответные чувства. В церкви на вопрос священника, хотим ли мы стать мужем и женой, мы дружно ответили: "Нет!" - и нас тут же обвенчали. После венчания мы уехали с супругой в свадебное путешествие: я в Турцию, она в Швейцарию. И три года жили там в любви и согласии.

Дом, который построил Свифт

Сатирическая комедия все с тем же Олегом Янковским в главной роли. Это, пожалуй, самый малоизвестный фильм Марка Захарова, самый сюрреалистичный, авангардный, фантасмагорический. Фильм о сумасшествии и его отсутствии, о фантазиях, проникающих в реальность. И всё это опять в обрамлении музыкальных номеров, песен, юмора, запоминающихся диалогов.

Цитаты из фильма:

- Добрый вечер, сэр, вас просили пройти в сад.

- А может быть, сейчас еще утро?

- Вполне может быть, просили в сад.

- Тогда доброе утро.

- Доброе утро. В сад!!!

***

- Видите вон тот дуб? Пообщайтесь с ним, ему, наверное, тоже пятьсот лет.

- Как, уже пятьсот? Я помню его ещё желудем…

***

- Успокойтесь! Я наведу здесь порядок!

- Сколько Вам лет?

- Тридцать. Какое это имеет значение?

- Предыдущему доктору тоже было тридцать. Но ушел от он нас семидесяти. А проработал всего неделю.

1984. Формула любви

Еще одна работа Марка Захарова, завоевавшая многолетнюю любовь зрителей. Фильм-цитатник, как и предыдущие работы режиссера. Вольная экранизация романа Алексея Толстого, очень мало похожая на авторский оригинал.

Графа Калиостро в исполнении грузинского актера Нодара Мгалоблишвили, говорящего по-русски с сильным акцентом, озвучивал Армен Джигарханян.

Цитаты из фильма:

- Тогда она сняла с себя последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли.

***

- Силь ву пле, дорогие гости! Силь ву пле… Же ву при… авек плезир… Господи прости, от страха все слова повыскакивали.

***

- Статуя здесь ни при чем. Она тоже женщина несчастная. Она графа любит…

1988. Убить дракона

Фильм-притча, также по сценарию Григория Горина, с уже знакомой командой актеров, с музыкой и текстами Гладкова и Кима. Фильм по нашумевшей сказке Евгения Шварца, в которой одни видели намек на фашистскую Германию, а другие - на советскую Россию.

Захаров уже ставил спектакль "Дракон" в студенческом театре МГУ. Это было в начале 1960-х. И вот теперь, больше 20 лет спустя - фильм.

В главной роли - зрелый Олег Янковский. Совершенно иной и непривычный. Зарубежные критики писали о нем с восхищением, что он играет одними глазами.

Цитаты из фильма.

- Смелые люди, но всего боятся.

***

Во-первых, он начал большое строительство, а во-вторых - запретил цыган.

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