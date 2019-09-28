Картина дня: годовщина гибели парома "Эстония", унесший жизнь пожар в Силламяэ и нападение в Таллинне

Тайна исчезнувшего капитана «Эстонии» свела его жену в могилу

В ту ночь Сирье Пихт проснулась в Меривялья в половине третьего. Звонил телефон. Никто не говорил, только вздыхал в трубку. Ей показалось, что вздыхает женщина. Читать далее...

Мадли Витисманн: мифы о гибели парома «Эстония» появляются снова и снова

Можно было бы удивляться тому, что время от времени на свет божий вновь вытаскиваются давно опровергнутые мифы о гибели «Эстонии» и появляются новые люди, верящие в них. В Эстонии и в Швеции эти истории возникают на разных фонах, пишет в Postimees главный редактор журнала «Meremees» Мадли Витисманн. Читать далее...

Покоя нет и четверть века спустя

Катастрофа «Эстонии» оставила след в душе балтийских народов и мировой безопасности на море. Читать далее...

«Пора прыгать». И он прыгнул с «Эстонии» в воду…

Спасатель и хуторянин Вельо Юусе накануне 25-й годовщины гибели «Эстонии» пригласил к себе домой своих детей, чтобы вместе с супругой Кай рассказать им все подобности от начала до конца, впервые в жизни, о том как ему удалось спастись – а потом избежать больницы. Читать далее...

Галерея: в Таллинне возложили венки к памятнику погибшим на пароме «Эстония»

В субботу исполняется 25 лет со дня одной из крупнейших катастроф ХХ столетия — гибели парома «Эстония». По инициативе объединения родственников и близких погибших в крушении, общества Memento Mare, в день трагедии 28 сентября у памятника в Таллинне состоится поминальное богослужение, а в церкви Яани пройдет концерт. Читать далее...

В Силламяэ при пожаре погиб мужчина

В пятницу вечером в общежитии на улице Каяка в Силламяэ сгорела квартира, находившийся там человек погиб, из здания было эвакуировано около 100 человек. Читать далее...

В Таллинне вооруженный мужчина напал на прохожих

Вчера вечером сотрудники группы быстрого реагирования задержали совершившего ограбление в Таллинне на улице Ситси 42-летнего вооруженного мужчину. Сегодня ранее уже наказываемый в уголовном порядке был арестован. Читать далее...

Скончался режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров

Режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался на 86-году жизни. Читать далее...

Итальянские лоббисты одурачили жителей Эстонии: последствия могут оказаться печальными

Петицию организации, представляющей интересы итальянских фермеров, подписали более 5300 эстонцев. Читать далее...

В Таллинне падают цены на горючее

На прошлой неделе в Вильнюсе и Таллинне цены на горючее падали, а в Риге они увеличились. Читать далее...

Мельдер о повышении пенсии: пусть реформисты посмотрят в зеркало

Повышение пенсии на 45 евро в месяц в следующем году – это лишь первый шаг к улучшению благосостояния пожилых людей, отметил председатель парламентской комиссии по социальным делам Тынис Мельдер, комментируя обещание Центристской партии повысить пенсии на 100 евро вместе с индексацией. Читать далее...

Видео: у берегов Греции загорелся паром с 500 пассажирами на борту

Пассажирский паром загорелся неподалеку от города Игуменица на побережье Средиземного моря в Греции. Пожар начался с грузового отсека. Читать далее...

Запись с видеорегистратора: к чему приводит необоснованно медленная езда

Портал Geenius опубликовал видео, которое хорошо демонстрирует, почему необоснованно медленная езда запрещена правилами дорожного движения. Читать далее...

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту водитель Mazda протаранил BMW на глазах изумленной полиции

Сегодня, 28 сентября, в полдень на четырехполосном участке шоссе Таллинн-Тарту в Мяо произошло ДТП: Mazda врезался в остановленный полицией BMW. Читать далее...

На завтра синоптики обещают дожди и грозу