В Таллинне вооруженный мужчина напал на прохожих

Вчера около 19 часов поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Ситси 27-летней женщине и двум 27-летним мужчинам угрожали похожим на оружие предметом и забрали у них личные вещи. Сообщение о вооруженном ограблении было передано нескольким полицейским патрулям, группе быстрого реагирования и следственной группе.

Согласно собранной на месте информации, было основание подозревать в ограблении ранее уже наказываемого за воровство и грабежи 42-летнего мужчину. Активные поиски были завершены в 22 часа, когда сотрудники группы быстрого реагирования задержали подозреваемого в квартире его знакомого в Пыхья-Таллинне. Ночью полицейские нашли оружие, с помощью которого предположительно было совершено преступление. Его происхождение выясняется.

«Полиция реагирует на случаи с похожими на оружие предметами всегда со всей серьезностью. На этот раз для этого было и основание, поскольку ранее наказываемый мужчина подозревается в совершении настолько серьезного преступления, для которого он, видимо, использовал настоящее огнестрельное оружие», - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

С разрешения суда 42-летний подозреваемый взят под стражу на два месяца.