В Таллинне вооруженный мужчина напал на прохожих

Вчера вечером сотрудники группы быстрого реагирования задержали совершившего ограбление в Таллинне на улице Ситси 42-летнего вооруженного мужчину. Сегодня ранее уже наказываемый в уголовном порядке был арестован.
Вчера около 19 часов поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Ситси 27-летней женщине и двум 27-летним мужчинам угрожали похожим на оружие предметом и забрали у них личные вещи. Сообщение о вооруженном ограблении было передано нескольким полицейским патрулям, группе быстрого реагирования и следственной группе.
Согласно собранной на месте информации, было основание подозревать в ограблении ранее уже наказываемого за воровство и грабежи 42-летнего мужчину. Активные поиски были завершены в 22 часа, когда сотрудники группы быстрого реагирования задержали подозреваемого в квартире его знакомого в Пыхья-Таллинне. Ночью полицейские нашли оружие, с помощью которого предположительно было совершено преступление. Его происхождение выясняется.
«Полиция реагирует на случаи с похожими на оружие предметами всегда со всей серьезностью. На этот раз для этого было и основание, поскольку ранее наказываемый мужчина подозревается в совершении настолько серьезного преступления, для которого он, видимо, использовал настоящее огнестрельное оружие», - сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
С разрешения суда 42-летний подозреваемый взят под стражу на два месяца.
По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги, прокуратура ходатайствовала об его аресте, поскольку есть реальная угроза, что он, находясь на свободе, может продолжить совершать преступления. «Прошлые наказания не изменились поведения подозреваемого, поэтому прокуратура считает нужным изолировать его от общества на время следствия», - говорит Круузимяги.