Хенн Пыллуаас о крушении парома «Эстония»: правду следует в любом случае обнародовать, нравится это кому-то или нет

«Это трагедия всего нашего народа, а также Швеции и граждан других стран, которые оказались там», - говорит Пыллуаас. Его крушение парома также затронуло лично, поскольку в ту ночь на борту были его родственники.

«Я считаю, что для выяснения всех обстоятельств крушения парома следует начать новое расследование. Если неизвестно, сколько машин было на борту и какой был их реальный вес, следует отправить на паром водолазов и выяснить это», - говорит Пыллуаас. Он считает, что если подозревают взрыв, следует изучить корпус судна.