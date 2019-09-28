Хенн Пыллуаас о крушении парома «Эстония»: правду следует в любом случае обнародовать, нравится это кому-то или нет

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас считает, что необходимо начать новое расследование о катастрофе парома «Эстония», чтобы выяснить все обстоятельства, произошедшие той ночью, пишет Postimees.
«Это трагедия всего нашего народа, а также Швеции и граждан других стран, которые оказались там», - говорит Пыллуаас. Его крушение парома также затронуло лично, поскольку в ту ночь на борту были его родственники.
«Я считаю, что для выяснения всех обстоятельств крушения парома следует начать новое расследование. Если неизвестно, сколько машин было на борту и какой был их реальный вес, следует отправить на паром водолазов и выяснить это», - говорит Пыллуаас. Он считает, что если подозревают взрыв, следует изучить корпус судна.
«Правду следует в любом случае обнародовать, нравится это кому-то или нет. Только тогда как погибшие и их родные, так и все общество обретут покой», - заключил Пыллуаас.