Куппер провалил квалификацию, Мяги отобрался в финал

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе сегодня на старт вышли два эстонских спортсмена: дискобол Мартин Куппер и бегун Расмус Мяги.
Куппер не смог отобраться в финал, показав лишь 11-е время в своей подгруппе. Первую попытку эстонец выполнил очень плохо и на остальные собраться не сумел. Во второй и третьей попытке Куппер не смог метнуть диск далее чем на 62,10 метра и закономерно лишился финала.
На дистанции 400 метров с барьерами Расмус Мяги получил довольно проходимых соперников. В забеге Мяги показал лучший личный результат сезона 48,94 секунды и занял четвертое место в полуфинальном забеге, также лишившись шансов на попадание в финал. Для прямого прохода в финал Мяги должен был бежать на 54 сотых быстрее.
Однако Мяги все-таки попал в финал чемпионата мира. Произошло это благодаря тому, что бежавший вместе с Мяги Кайрон Макмастер (58.40) был дисквалифицирован и эстонский бегун в своем забеге стал третьим. По правилам, из трех полуфиналов выходят в финал шесть быстрейших, занявшие в своем забеге первое-второе место,а также двое счастливчиков, ставшие лучшими среди финишировавших третьими. Ти Джей Холмес показал во втором забеге время 48,67, а в третьем забеге участник ставший третьим не смог опередить время Мяги, который стал последним, восьмым участником финала в беге на 400 метров с барьерами!