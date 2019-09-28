Куппер провалил квалификацию, Мяги отобрался в финал

Куппер не смог отобраться в финал, показав лишь 11-е время в своей подгруппе. Первую попытку эстонец выполнил очень плохо и на остальные собраться не сумел. Во второй и третьей попытке Куппер не смог метнуть диск далее чем на 62,10 метра и закономерно лишился финала.

На дистанции 400 метров с барьерами Расмус Мяги получил довольно проходимых соперников. В забеге Мяги показал лучший личный результат сезона 48,94 секунды и занял четвертое место в полуфинальном забеге, также лишившись шансов на попадание в финал. Для прямого прохода в финал Мяги должен был бежать на 54 сотых быстрее.