В Атлантическом океане пропало судно с украинцами

По словам Кирилича, судно перестало выходить на связь еще 26 сентября. Оно находилось приблизительно в 1200 морских миль (2222 километра) от острова Мартиника в Карибском море.

По данным AFP, на борту могли находиться 14 членов экипажа. Источники агентства "Интерфакс" сообщили, что десять из них могли быть украинцами. Неподалеку от прохождения судна был зафиксирован ураган "Лоренцо" четвертой категории.

Между тем специализирующийся на отраслевой информации Seafarers Journal уточнил, что в районе Кабо-Верде с борта буксира, выполнявшего рейс с Канарских островов (Лас-Пальмас) в Джорджтаун (Гайана), поступил сигнал бедствия. По его данным, из-за непогоды в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода. Все члены экипажа готовились к эвакуации.