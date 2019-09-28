Сб, 28.09.2019
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В Таллинне велосипедист врезался в фонарный столб и погиб
Дополнено в 19:16!

Свеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Сегодня в 15.45 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Таллиннском певческом поле: 35-летний мужчина на большой скорости врезался в фонарный столб и скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, 35-летний мужчина на велосипеде спускался с горки на Певческом поле и столкнулся с фонарным столбом. Прибывшие на место медики скорой помощи пытались его реанимировать, но, к сожалению, он скончался на месте.

Велосипедист был без шлема.

«Шлем не поможет избежать ДТП, но смягчит последствия чей-то ошибки на дороге, поскольку защищает самую уязвимую часть тела человека — голову», - сказал полицейский Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Иллимар Коск, отметив, что шлем для велосипедиста, как и отражатель для пешехода — это спасающий жизнь атрибут.

В этом году в Эстонии велосипедисты стали участниками почти 230 ДТП: пострадали 215 и погибли трое велосипедистов.

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