Сб, 28.09.2019
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  • Город купит квартиры за 920 миллионов евро, чтобы снизить цены на съемное жилье

Город купит квартиры за 920 миллионов евро, чтобы снизить цены на съемное жилье

Берлин.

ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Власти Берлина в пятницу попали под шквал критики в связи с расходами в почти миллиард евро на выкуп 6000 приватизированных муниципальных квартир, чтобы снизить цены на съемное жилье, пишет Postimees.

Согласно обнародованному в четверг соглашению, госфирма Gewobag выкупит 6000 муниципальных квартир, которые были построены в 1960-1990 года и позднее приватизированы.

План обойдется в 920 миллионов евро, что в два раза больше, чем 405 миллионов евро, за которые в 2004 году город квартиры продал, передают немецкие СМИ.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер сказал, что цель плана стабилизировать цены на съемное жилье, которые за последние десять лет выросли в несколько раз.

Член правления Gewobag Маркус Тербовен сказал, что договор с бюро недвижимости Ado Properties приведет к росту количества жилья, принадлежащего госфирме, до примерно 68 000 квартир и обеспечит жильем более 10 000 берлинских квартиросъемщиков.

Ультраправая партия AfD раскритиковала этот план как пустую трату денег, а симпатизирующая бизнесу партия FDP обвинила Gewobag и берлинскую власть в участии в спекуляциях с недвижимостью.

Несколько месяцев назад с той же целью Берлин выкупил у частных собственников 670 квартир на бульваре Карла Маркса.

Постоянно растущие цены на недвижимость в Берлине являются серьезной проблемой. В июне было решено подготовить законопроект, который позволил бы заморозить цены на съемное жилье на следующие пять лет.

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