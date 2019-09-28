Гордимся! Эстонец установил в Берлине мировой рекорд

35-летний Тынис Паальме сегодня, 28 сентября, в Берлине на роликах проехал 42,195 километров спиной вперед за 1:38:40 и побил тем самым предыдущий рекорд поляка в 1:39:59, который был установлен на марафоне в Варшаве 22 сентября 2013 года.

Личный рекорд Паальме на данный момент - 1:23:00. В общем зачете на берлинском роликовом марафоне Паальме среди более 5000 участников занял 225 место.

«Я очень счастлив, поскольку шел дождь и было очень-очень скользко», - сказал Паальме сразу после завершения марафона. Хотя днем в Берлине была относительно солнечная погода, за 20 минут до начала начался ливень. Иногда все-таки выглядывало солнце.

Марафон в Берлине. ФОТО: Benjamin Stark

Другие участники соревнования, по словам Паальме, отнеслись к его затее весьма дружелюбно, но некоторые кидали недоброжелательные взгляды, когда эстонец обгонял их спиной вперед.

У Паальме на шее была 170-граммовая камера, которая засняла весь его путь.