Гордимся! Эстонец установил в Берлине мировой рекорд

Сегодня Тынис Паальме на роликобежном марафоне в Берлине побил мировой рекорд по езде спиной вперед, сообщает Postimees.
35-летний Тынис Паальме сегодня, 28 сентября, в Берлине на роликах проехал 42,195 километров спиной вперед за 1:38:40 и побил тем самым предыдущий рекорд поляка в 1:39:59, который был установлен на марафоне в Варшаве 22 сентября 2013 года.
Личный рекорд Паальме на данный момент - 1:23:00. В общем зачете на берлинском роликовом марафоне Паальме среди более 5000 участников занял 225 место.
«Я очень счастлив, поскольку шел дождь и было очень-очень скользко», - сказал Паальме сразу после завершения марафона. Хотя днем в Берлине была относительно солнечная погода, за 20 минут до начала начался ливень. Иногда все-таки выглядывало солнце.
Другие участники соревнования, по словам Паальме, отнеслись к его затее весьма дружелюбно, но некоторые кидали недоброжелательные взгляды, когда эстонец обгонял их спиной вперед.
У Паальме на шее была 170-граммовая камера, которая засняла весь его путь.
Сначала Паальме хотел зафиксировать рекорд в Пярну, но там регистрация рекорда была затруднительна и требовала больше ресурсов. «Тогда возникла мысль попробовать установить рекорд в Берлине, где сделал это с первого раза», - сказал он.