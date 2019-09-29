В Таллинне ребенок спровоцировал ДТП и вместе с матерью покинул место происшествия

В 13.30 возле перекрестка Театральной площади и бульвара Рявала 53-летний водитель автобуса MAN затормозил из-за неожиданно выбежавшего на пешеходный переход, регулируемый дорожным знаком, ребенка.

В резко затормозившем автобусе упала 69-летняя женщина. Пассажирка была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Ребенок, который перебежал через пешеходный переход, вместе с матерью покинули место происшествия.

Напомним, что в соответствии с ПДД пешеходу запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения, а также внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.