В США мужчина устроил резню в торговом центре

Полиция США в субботу, 28 сентября, застрелили вооруженного ножом мужчину, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор, штат Мэриленд.
Как сообщает местная полиция в Twitter, преступник с ножом успел ранить пятерых. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие были доставлены в районные больницы.
#huntvalleyincident police confirming that 5 victims suffered non life threatening stab wounds from suspect, victims transported to area hospitals. Police involved shooting, suspect deceased. More info to follow. ^SV— Baltimore County Police Department (@BaltCoPolice) 28 сентября 2019 г.
Подозреваемый был застрелен полицией. Сейчас устанавливают его личность и мотивы нападения на посетителей магазина.
По данным телеканала CBS, инцидент произошел в магазине алкогольных напитков.