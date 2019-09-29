Вс, 29.09.2019
Руководителей Eesti Energia следует переселить в Нарву. Там они почувствуют запах сланцевого масла. Протрезвеют! Владимир Либман

В США мужчина устроил резню в торговом центре

Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix / AP

Полиция США в субботу, 28 сентября, застрелили вооруженного ножом мужчину, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор, штат Мэриленд.

Как сообщает местная полиция в Twitter, преступник с ножом успел ранить пятерых. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие были доставлены в районные больницы.

Подозреваемый был застрелен полицией. Сейчас устанавливают его личность и мотивы нападения на посетителей магазина.

По данным телеканала CBS, инцидент произошел в магазине алкогольных напитков.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ